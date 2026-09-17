Tour d'horizon des dossiers brûlants de l'équipe de Suisse

Bastien Feller Journaliste Blick

L'actualité de l'équipe de Suisse a été marquée ces derniers jours par deux faits marquants. Le premier, le retrait de Noah Okafor de la Nati. Le second, la perte d'Alessandro Romano, qui a opté pour l'Italie. Murat Yakin est revenu sur ces deux événements, mais aussi sur d'autres sujets, ce jeudi lors de la conférence de presse d'annonce des 25 joueurs convoqués pour disputer la Nations League.

Le cas Noah Okafor

Les faits:

À la surprise générale, le joueur de Leeds a fait savoir jeudi dernier qu'il ne souhaitait plus jouer pour l'équipe de Suisse. «J’ai décidé que je ne voulais plus jouer pour l’équipe nationale sous les ordres de l’entraîneur actuel», a motivé le Bâlois, dans un message posté sur Instagram. Quelle a été la réaction du sélectionneur? La porte de la Nati est-elle définitivement fermée pour l'ailier qui avait fait parler de lui durant le dernier Euro?

Ce que Murat Yakin en dit:

«De manière générale, j’apprécie qu’un joueur s’exprime par ses performances et s’intègre à l’équipe. Je n’étais pas satisfait de ses prestations défensives. La concurrence est suffisamment forte et j’ai suffisamment de bons joueurs à disposition. Je suis toujours ouvert à la discussion, mais s’exprimer publiquement n’a jamais eu d’effet positif auprès de moi. En mars, il n’a pas joué parce qu’il était blessé. Il l’était également avant la Coupe du monde. Je ne sais pas quelles promesses ou quels accords n’auraient pas été respectés. À ce moment-là, d’autres joueurs étaient beaucoup plus avancés que lui. Il a eu l’occasion de jouer et j’ai évalué ses performances. Je ne peux pas juger les autres propos qu’il a tenus ni les souvenirs auxquels il fait référence. Ce qui est décisif pour moi, c’est ce qu’il montre sur le terrain. C’est ce dont j’ai discuté avec lui. Chacun peut de nouveau se rendre sélectionnable par ses performances. La règle est la même pour tous. Nous avons aujourd’hui de la concurrence à son poste, notamment de jeunes joueurs qui veulent absolument être là et jouer pour leur pays. Je compte sur ceux qui sont motivés, qui placent l’équipe et sa réussite avant leurs intérêts personnels.»

Le cas Alessandro Romano

Les faits:

Courtisé par l'Italie et tardivement par l'équipe de Suisse, le joueur a opté pour les Azzurri. Le voyage de dernière minute de Murat Yakin pour s'entretenir avec le joueur de Cagliari n'a pas pu faire changer d'avis le natif de Winterthour. Une lourde perte, vivement critiquée par Valon Behrami et Blerim Dzemaili notamment, pour l'équipe de Suisse qui perd là un milieu de terrain d'avenir. Comme Leon Avdullahu, qui a opté en 2025 pour le Kosovo.

Ce que Murat Yakin en dit:

«Critiquer de l’extérieur n’est ni professionnel ni approprié. Il faut connaître les détails: nous lui avons donné sa chance dans toutes les sélections de jeunes. À son poste, nous avons actuellement beaucoup de joueurs. Ils doivent d’abord s’imposer pour entrer en ligne de compte. C’est ce qu’il a fait, et il a été sélectionné en conséquence. Mais si c’est une décision qui vient du cœur, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je ne trouve pas que de telles déclarations soient vraiment constructives. Cela donne désormais une chance à d’autres joueurs.»