Murat Yakin ouvre la porte de la Nati à Sascha Britschgi, Zachary Athekame et Winsley Boteli. La Suisse disputera quatre matches de Ligue des Nations en onze jours.

Bastien Feller Journaliste Blick

Quart de finaliste de la dernière Coupe du monde, l’équipe de Suisse entame un nouveau cycle cet automne. Pour cette nouvelle édition de la Nations League, Murat Yakin a décidé de faire de la place aux jeunes, alors qu’il doit composer avec plusieurs retraites internationales (Silvan Widmer et Christian Fassnacht) et l’intérêt d’autres nations pour certains joueurs.

Le buteur du FC Sion Winsley Boteli, Sascha Britschgi et Zachary Athekame (déjà appelé en renfort pour un match l’automne dernier), qui évoluaient en mars avec l’équipe de Suisse M21 d’Alexander Frei, connaîtront ainsi leur premier rassemblement avec les A. L’occasion pour de leur faire découvrir l’environnement de la Nati et le football international, mais aussi de s’assurer de leur présence avec la Nati pour le reste de leur carrière, puisqu’une seule minute disputée avec une sélection en match officiel les lie à jamais à celle-ci. Les rencontres face à la Macédoine du Nord, à l’Écosse et à la Slovénie, en deuxième division de la Nations League, offriront l’occasion de franchir ce pas.

Quatre matches en onze jours

Hormis ces nouveaux noms, la liste de Murat Yakin ne comporte pas vraiment de surprise. Blessé durant la Coupe du monde, Johan Manzambi sera bien de la partie après avoir retrouvé les terrains le 12 septembre avec Aston Villa. Alvyn Sanches fera, lui, son retour avec la Nati après avoir manqué la Coupe du monde. Tout comme Adrian Bajrami, qui n'a connu qu'une sélection, en octobre 2025 en Slovénie.

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À noter que Breel Embolo ne rejoindra l'équipe que lors de la deuxième semaine du rassemblement. La Nati affrontera la Macédoine du Nord le 26 septembre à Skopje, puis l’Écosse le 29 à Glasgow, avant de disputer deux rencontres à Lucerne, face à la Slovénie le 3 octobre et à la Macédoine du Nord le 6 octobre.