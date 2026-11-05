Mais qui est Samuel Ballet, invité surprise de la liste de Murat Yakin?

Samuel Ballet est la surprise de la liste des 28 révélée jeudi par Murat Yakin. L'ailier bernois de 25 ans réalise un début de saison canon en Turquie. Présentation.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Murat Yakin n’est, en général, pas avare de surprises dans ses listes. Mardi, il a convoqué un large groupe de 28 joueurs pour le dernier rassemblement de l’année, durant lequel la Suisse disputera deux matches de Nations League. Pour la première fois, les noms de Silas Huber (21 ans, gardien du FC Zurich) et de Samuel Ballet (25 ans, ailier d’Amedspor) ont été cité pour jouer avec les A. Si le premier devrait rester dans son rôle de quatrième gardien, le deuxième pourrait obtenir des minutes de jeu sur les ailes de la Nati.

Un joueur polyvalent

Formé à YB, l’ailier n’a dû attendre que 12 minutes pour inscrire son premier but sous les couleurs de son club formateur. C’était face à Lugano, le 16 février 2020 et Samuel Ballet avait alors 18 ans. Sauf qu’au lieu d’être le début d’une longue et belle aventure en «jaune et noir», cela reste aujourd’hui son seul match sous les couleurs bernoises.

Ont suivi des prêts successifs à Wil et Winterthour, en Challenge League. Avant une courte aventure italienne, où il n’a joué que trois bouts de matches (48 minutes) en Serie B. Puis, un retour en Suisse, au FC Zurich, sous forme de prêt. En 2024/25, il a effectué une saison pleine avec le FCZ (26 matches, 3 buts, 2 passes décisives) en Super League. De quoi commencer à séduire Murat Yakin. «À Zurich, il a joué à différents postes et dans divers schémas tactiques», avance le sélectionneur à propos de celui y a joué latéral comme ailier.

Début de saison canon en Turquie

Depuis 2025, Samuel Ballet évolue en Turquie, où il a joué une saison sous les couleurs d’Antalyaspor (27 matches, 5 buts), avant de rejoindre cet été Amedspor, où il s’éclate dans un pays qui vit pour le football. «Je trouve ça un peu dommage si tu ne joues qu’en Suisse pendant toute ta carrière. Tu rates l’occasion de vivre le football d’une autre façon. Pour élargir ton expérience du football, je trouve que c’est vraiment très bien de jouer dans plusieurs pays», confiait le Bernois au média «20 minutes» pendant l’été.

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Bien lui a pris de faire le globe-trotter, puisqu’il connaît actuellement le meilleur début de saison de sa carrière, avec déjà 4 buts inscrits en 10 rencontres. Son club pointe d’ailleurs au deuxième rang d’un championnat très disputé. «Il a montré qu’il était un bon joueur en Turquie. Avec Amedspor, il a bien performé et a marqué contre de bonnes équipes», déclare Murat Yakin, qui cite notamment son triplé de dimanche dernier.

Déjà un rôle avec la Nati?

De quoi imaginer un rôle pour Samuel Ballet, en complément des ailiers titulaires Ruben Vargas et Dan Ndoye, lui qui peut évoluer des deux côtés du terrain? «Il tire sa force de sa vitesse et de sa robustesse. Il peut marquer des buts», lance «Muri», qui pourrait bien lui donner du temps de jeu en ce mois de novembre.