Ce talent fribourgeois a décidé de ne pas représenter la Suisse

Le Fribourgeois Lutfi Dalipi, qui évolue actuellement à Vaduz, ne portera pas le maillot de la Suisse. La pépite a décidé de représenter un autre de ses pays d'origine.

Tobias Wedermann et Lucas Werder

Il y a énormément d'engouement autour de Lutfi Dalipi. En Super League, le Fribourgeois fait sensation chez le néo-promu Vaduz, tandis que des clubs de premier plan de toute l'Europe l'observent attentivement – notamment des équipes comme Stuttgart, Hoffenheim, Francfort ou Salzbourg. Les intéressés seraient déjà prêts à verser plusieurs millions pour se le procurer.

Avant de parler de son avenir en club, le joueur de 20 ans originaire de Billens doit toutefois prendre une autre décision importante: le choix de son équipe nationale. Outre la Suisse, Lutfi Dalipi pourrait également jouer pour le Portugal, l'Albanie ou le Kosovo. Les deux fédérations des Balkans courtisent ardemment le jeune talent. Samedi dernier, une rencontre avec des représentants de la fédération albanaise aurait eu lieu à Zurich.

Une promesse faite à son grand-père

Selon les informations de Blick, Lutfi Dalipi a désormais pris une première décision: ce ne sera pas la Suisse. Son nom ne figure pas non plus, jeudi matin, dans la sélection de Murat Yakin: «C'est un jeune joueur intéressant, qui a attiré l'attention grâce à ses statistiques. Mais tant que j'ai autant de joueurs à disposition au milieu de terrain, il sera difficile d'intégrer ce cadre.»

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Lutfi Dalipi semble aussi conscient de cette concurrence. Il a en outre décliné une convocation de la Nati M21 pour les prochains matches internationaux. Sa raison: il ne veut pas bloquer la place d'un autre joueur une fois sa décision prise. Lutfi Dalipi aurait promis à son grand-père de jouer à l'avenir pour l'Albanie ou le Kosovo. La décision définitive est attendue dans les prochaines semaines.

Après Leon Avdullahu, Albian Hajdari et Alessandro Romano, l'Association suisse de football perd ainsi en l'espace d'un an et demi un nouveau talent prometteur formé en Suisse. Murat Yakin déclare à ce sujet: «Nous ne pouvons pas influencer la nation qu'il choisira. Nous restons fidèles à notre stratégie. Une convocation doit avoir un sens sportif. Nous ne pouvons pas convoquer chaque binational et lui accorder quelques minutes de jeu pour qu'il soit définitivement lié à notre équipe. Cela doit rester juste envers les joueurs qui sont là depuis plus longtemps.»

Le plan de YB va-t-il fonctionner?

De plus, il semble improbable qu'un transfert en club ait lieu en janvier, parallèlement au changement de fédération. Quoi qu'il en soit, Young Boys, son club actuel, aura son mot à dire, car le Fribourgeois y possède encore un contrat à long terme jusqu'en juin 2030.

Le plan de YB semble clair: Lutfi Dalipi doit un jour remplacer Alvyn Sanches. Les prochains mois montreront si ce scénario se réalise, alors que le joueur continue de briller avec de telles statistiques.