Granit Xhaka admet avoir falsifié ses certificats Covid!

Les certificats Covid de Granit Xhaka étaient des faux! Le capitaine de la Nati l'a reconnu ce lundi sur Instagram. Il a avoué avoir acheté ces certificats de vaccination et a présenté ses excuses.

Les enquêtes menées par Blick ont fait grand bruit: elles ont révélé que le parquet de Lucerne avait ouvert une procédure contre le capitaine de l’équipe nationale, Granit Xhaka. Le milieu de terrain de 33 ans est soupçonné de s’être procuré un faux certificat de vaccination contre le Covid-19. Il devrait être entendu par les autorités au début du mois d’octobre.

Mais avant même cet interrogatoire, Granit Xhaka a pris les devants sur Instagram. Le capitaine de la Nati a reconnu ce lundi avoir acheté ce faux certificat de vaccination.

«Ces derniers jours, on a beaucoup parlé d’une affaire de mon passé. Je tiens à m’exprimer personnellement à ce sujet. A l’époque, j’étais personnellement très inquiet et j’avais de sérieuses réserves concernant la vaccination contre le Covid-19. Je me méfiais profondément du vaccin et j’étais en proie à la peur et à l’incertitude. Dans cet état d’esprit tourmenté, j’ai acheté un certificat de vaccination au lieu de chercher à répondre à mes interrogations par les voies prévues. Aujourd’hui, je comprends clairement que cette démarche n’était pas la bonne. C’était une erreur. Je m’en excuse. J’assume la responsabilité de cette décision, je me soumets à l’examen des faits et je coopère pleinement avec les autorités compétentes.»

Voilà la déclaration complète du capitaine de la Nati, en allemand.

Dimanche encore, Granit Xhaka n’avait pas souhaité commenter ces accusations. «Pas de commentaire», avait-il déclaré à la NZZ après la défaite 3-5 de Sunderland face à Manchester City. Il avait également assuré que l’enquête ne le préoccupait pas: «J’ai déjà connu pire.»

Les aveux de Granit Xhaka ont également des conséquences pour la Nati. Le capitaine manquera les quatre matches de Ligue des nations, prévus en septembre et octobre. Comme l’a annoncé lundi l’Association suisse de football (ASF), il ne s'est pas envolé pour Belek, où la Nati prépare ces quatre rencontres.