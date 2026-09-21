Granit Xhaka est dans le viseur des autorités. Le capitaine de la Nati, toujours présumé innoncent, se serait procuré de faux certificats Covid. Il s'est exprimé pour la première fois sur le sujet ce dimanche après la défaite face à Manchester City.

Andri Bäggli

Les enquêtes menées par Blick et révélant que le parquet de Lucerne avait ouvert une procédure contre le capitaine de l’équipe nationale, Granit Xhaka, ont fait grand bruit. Le milieu de terrain de 33 ans est soupçonné de s’être procuré de faux certificats Covid. Il devrait être entendu par les autorités début octobre.

Alors que cette affaire agite le football suisse, le ballon continue de rouler. Malgré un triplé de Brian Brobbey, Sunderland s’est incliné 3-5 face à Manchester City. Granit Xhaka a disputé l’intégralité de la rencontre au milieu de terrain, sans toutefois pouvoir empêcher la défaite de son équipe.

Après le match, le capitaine de la Nati s’est exprimé pour la première fois sur les accusations dont il fait l’objet, même si sa réponse a été très brève. Interrogé par la NZZ, il a déclaré: «Je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet. J’ai joué au football aujourd’hui. Et c’est ce qui compte pour moi en ce moment.»

Le journal lui a ensuite demandé si cette affaire le préoccupait. «Pas du tout. J’ai déjà connu pire», a répondu Granit Xhaka.

Son entraîneur, Régis Le Bris, n’a lui non plus pas souhaité commenter l’affaire. Selon lui, cette question ne relève pas de ses compétences. «Mon domaine, c’est le football. Et dans le domaine du football, il est très bon», a déclaré le technicien français.

La pause internationale débute ce lundi, jour où l’équipe de Murat Yakin se retrouvera à Belek, en Turquie, pour un stage de préparation avant les prochains matches de Ligue des Nations. Lundi après-midi, le directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami, répondra aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse.

Nul doute que le sujet sera au cœur des discussions. Blick suivra l’événement en direct depuis la Turquie. Granit Xhaka bénéficie de la présomption d’innocence.