Granit Xhaka absent du rassemblement de la Nati!

«Dans l'intérêt de l'équipe», Granit Xhaka courbe le rassemblement de la Nati à Belek! Dans la tourmente à cause de son certificat Covid, le capitaine de l'équipe nationale suisse renonce aux quatre matches de Ligue des Nations.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Granit Xhaka ne participera pas au rassemblement de l’équipe nationale qui débute ce lundi à Belek, en Turquie. Cette décision a été prise «d’un commun accord» lors d’un entretien entre le milieu de terrain et la direction de l’ASF, a communiqué l'Association suisse ce lundi.

«Granit Xhaka nous a informés hier soir de la situation et nous a indiqué dans le même temps qu’il allait s’exprimer publiquement à ce sujet et assumer ses responsabilités», explique Peter Knäbel, président de l’ASF. Cette décision fait suite aux révélations de Blick concernant un certificat Covid potentiellement falsifié et au sujet duquel le capitaine de l'équipe de Suisse sera entendu par la justice suisse.

«Nous saluons le fait que Granit fasse cette démarche et qu’il soit prêt à faire toute la lumière sur cette affaire. Dans le même temps, nous sommes arrivés ensemble à la conclusion qu’il était dans l’intérêt de l’équipe de disputer ce rassemblement sans lui. Pour nous, il s’agit maintenant d’apaiser la situation et de nous concentrer pleinement sur l’équipe et les échéances à venir en Nations League.»

Quatre matches dans les deux prochaines semaines

La Nati se rassemble aujourd’hui à Belek, où elle préparera jusqu’à vendredi ses deux matches à l’extérieur contre la Macédoine du Nord et l’Écosse. Les 3 et 6 octobre, l’équipe nationale affrontera la Slovénie et la Macédoine du Nord à Lucerne. «À l’issue de cette fenêtre internationale, nous réévaluerons la situation avec Granit et discuterons de la suite à donner», conclut Peter Knäbel.

Granit Xhaka rejouera-t-il un jour pour l'équipe de Suisse? Pour l'heure, le milieu de terrain est toujours présumé innocent. Toute la polémique autour de Patrick Fischer, qui avait été contraint de quitter la tête de l'équipe de Suisse de hockey juste avant le championnat du monde laissent cependant planer un sérieux doute. Et un sacré malaise autour de la Nati, dont tout le monde se serait bien passé.