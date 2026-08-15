Le Servette FC a vécu un après-midi absolument parfait à Bavois, s'imposant 7-0 face au club de Promotion League. Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu ont pu s'illustrer et l'état d'esprit grenat a été parfait.

«Ce n'est pas Bavois qui a raté son match, c'est nous qui avons frappé fort»

«Ce n'est pas Bavois qui a raté son match, c'est nous qui avons frappé fort»

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ce n'est pas Bavois qui a raté son match, c'est nous qui avons frappé fort.» Les mots de Jocelyn Gourvennec n'ont pas totalement apaisé son homologue Bekim Uka après la victoire 7-0 du Servette FC au premier tour de la Coupe de Suisse. «Il est gentil de dire ça, mais on a été beaucoup trop respectueux et passifs en début de match...», a regretté l'entraîneur du FC Bavois. Comment lui donner tort, alors que son équipe, pourtant solide pensionnaire de Promotion League, s'est retrouvé menée... 4-0 après neuf minutes!

«C'est dommage, on aurait bien aimé qu'il y ait au moins un match», a enchaîné le technicien, qui vit sa quinzième saison sur le banc du club nord-vaudois et n'a pas eu souvent l'occasion de faire de beaux parcours en Coupe. «C'est vrai que quand on voit les autres, ça donne envie. Bienne, Delémont... Ce ne sera pas encore pour cette année.»

Servette sera lui bien dans le saladier dimanche soir pour le tirage au sort des 16es de finale et ce match à Bavois marquait le premier anniversaire de Jocelyn Gourvennec à la tête du Servette FC, lui qui a découvert le football suisse voilà pile une année au premier tour de la Coupe face à Dardania Lausanne.

«Tu peux encaisser un corner très tôt»

«Ce qui m'a particulièrement plu, aujourd'hui, c'est l'état d'esprit, assure le technicien. On avait très bien préparé ce match, je l'avais dit en amont, et les joueurs ont été réceptifs. Contre une équipe de division inférieure, tu ne sais jamais. Tu peux encaisser un corner très tôt, courir après le score... Alors, c'est vrai, mener 4-0 après neuf minutes, c'était au-delà de ce qu'on espérait, mais tout de même: on a voulu montrer qu'on était là et les joueurs ont appuyé dès le départ en mettant beaucoup d'envie.»

L'efficacité a fait le reste, contrairement à ce qui se passe depuis le début de la saison en Super League et Bavois a souffert. «Je crois que la victoire contre GC a fait du bien aux têtes. On l'a vu depuis lundi, les joueurs ont fait peut-être leur meilleure semaine d'entraînement depuis le début de saison. Quand on arrive à reproduire ce qu'on travaille dans la semaine en match le week-end, que ce soit Bavois ou une Super League en face, peu importe, on est récompensés», a assuré Jocelyn Gourvennec.

Des joueurs qui marquent des points

Cette rencontre a aussi permis à plusieurs éléments jouant moins de s'illustrer, à l'image de David Douline et de Lilian Njoh, tous deux auteurs d'un doublé. «C'est très bien de voir les joueurs qui sont tous impliqués. Quand un joueur joue un petit peu moins, il faut qu'il montre qu'il est là quand il a plus d'espace et plus de temps de jeu. C'est ce qu'ils ont tous fait cet après-midi.»

Jocelyn Gourvennec a même pu donner du temps de jeu à Sylvain Djoho, Jarell Simo et Tristan Nunez, qui ont tous trois eu droit à plusieurs minutes précieuses pour engranger de l'expérience. Vraiment, cette balade nord-vaudoise a été très réussie.