Servette s'offre une jolie promenade dans le Nord vaudois

4-0 après moins de neuf minutes, 7-0 au final! Le Servette FC n'a même pas eu le temps de se faire peur, bien au contraire, lors de sa visite à Bavois au premier tour de la Coupe de Suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Servette FC allait-il tomber dans un piège à Bavois ce samedi pour le premier tour de la Coupe de Suisse? La réponse a vite été trouvée puisque les Genevois menaient 4-0 après... 8 minutes et 45 secondes! Un score incroyable, qui a tué tout suspense d'entrée. Au final, les Grenat se sont imposés 7-0 face à une équipe de Promotion League très décevante sur son terrain.

David Douline (2e), Lilian Njoh (6e), David Douline encore (7e), Mathis Lambourde (9e): ces trois hommes ont plié l'affaire, juste devant les nombreux supporters grenat qui n'ont pas eu à regretter le sympathique déplacement dans le Nord vaudois. Samuel Mraz a inscrit le 5-0 à la 34e et prolongé le calvaire du FC Bavois, lequel n'a même pas eu le temps de rêver.

Les Genevois ont même inscrit deux nouveaux buts en deuxième période, par Lilian Njoh (48e) et Marco Burch (60e) avant d'aller fêter la qualification avec leurs supporters.

1303 spectateurs, une affluence jugée décevante

Le club nord-vaudois, humilié sur son terrain, n'est d'ailleurs même pas sûr de rentrer dans ses frais, puisque seuls 1303 spectateurs se sont déplacés, une affluence considérée comme décevante par le président Jean-Michel Viquerat. Celui-ci a tout de même largement pu se consoler en constatant que tout s'était très bien passé sur le plan de la sécurité, sa grande crainte, et que les supporters genevois se sont extrêmement bien tenus.

Les Genevois ont désormais droit à un week-end sans match et reprendront la compétition en Super League face au FC Lucerne. Sans avoir tremblé ne serait-ce qu'une minute à Bavois.