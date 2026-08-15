Après sa boulette pour ses débuts avec le Servette FC, Edvinas Gertmonas a été peu sollicité lors du match suivant, mais la qualité de son jeu au pied a de quoi interpeller les fans grenat. Jocelyn Gourvennec défend son gardien avant le déplacement en Coupe à Bavois.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pas de suspense inutile: Jocelyn Gourvennec a annoncé vendredi, à la veille d'affronter le FC Bavois samedi en Coupe de Suisse (15h aux Peupliers), qu'Edvinas Gertmonas serait titulaire dans le but grenat. Il y a de fortes chances, d'ailleurs, que l'équipe de départ soit pratiquement la même que celle qui a battu Grasshopper (2-1) la semaine dernière en Super League. Pas question de prendre Bavois de haut. Et, dans le cas du gardien lituanien, la volonté est surtout de le faire enchaîner et de lui donner des automatismes.

«Il a besoin de mieux connaître ses partenaires. Joël Mall et Jeremy Frick, notre duo de gardiens de la saison dernière, avaient beaucoup plus d'automatismes avec leurs coéquipiers. Edvinas, c'est un nouveau gardien, qui doit effectuer ce travail d'apprentissage de son environnement», commente l'entraîneur du Servette FC, qui a fait du Lituanien son numéro 1 et compte lui transmettre le plus de confiance possible.

Des automatismes à trouver

«Mieux connaître ses partenaires, c'est savoir comment tel ou tel joueur pférèe recevoir le ballon. Il faut que les joueurs le connaissent mieux, ça marche dans les deux sens. Ces automatismes, ils sont essentiels», enchaîne le Breton. Ce processus passe par les entraînements, mais aussi par la compétition. Voilà pourquoi chaque occasion compte, y compris un match de Coupe de Suisse face à une formation de Promotion League.

Edvinas Gertmonas va donc avoir une occasion de montrer ses qualités, elles qui ne sautent pas aux yeux des fans grenat pour l'instant. Le Lituanien a commencé son aventure en grenat par une incroyable boulette qui a offert l'ouverture du score au FC Zurich, puis a passé un match très tranquille face à GC, n'étant quasiment pas sollicité. Son jeu au pied, par contre, a déjà pu être observé et il se situe pour l'heure quelque part entre «neutre» et «inquiétant», ce qui n'a pas de quoi rassurer non plus. Là aussi une question d'automatismes? A voir. Et même si Bavois fait tout pour recevoir le SFC dans les meilleures conditions possibles, il n'est pas insultant ou irrespectueux de souligner que la qualité du terrain des Peupliers en cette période de sécheresse ne permettra sans doute pas au nouveau gardien grenat de briller au pied ce samedi.

John Williams lui a mis la pression avant même son arrivée

Alors, attendre et voir? Le directeur sportif John Williams a assumé mettre une certaine pression à son nouveau portier, avant même qu'il arrive, en indiquant publiquement chercher un gardien «meilleur» que Jeremy Frick, selon ses propos exacts. Après deux matches, la plus-value n'est pas encore là, mais il ne s'agit que de deux matches, justement. Et Jocelyn Gourvennec a des arguments pour défendre les débuts de son nouveau gardien.

«Il a bien réagi après son but encaissé à Zurich»

«Il n'a pas été aidé par sa blessure en préparation contre Lyon. Il découvre un nouveau club, il se blesse... Ca l'a fait douter, c'est normal, tout comme son but encaissé à Zurich. Mais je trouve qu'il a bien réagi. C'est un garçon stable émotionnellement, qui a une approche assez froide de la compétition. Il a beaucoup d'expérience, il a pas mal voyagé dans sa carrière. Il a été solide contre Grasshopper. Il a fait ce qu'il avait à faire», estime son entraîneur, qui veut le voir monter en puissance tout de même. «Bien sûr. Il y a des améliorations possibles à tous les niveaux, jeu au pied compris.»

S'il entend conquérir le coeur de ses nouveaux supporters et donner raison à John Williams, le Balte doit effectivement élever la barre. Et livrer un match costaud à Bavois, sur un terrain et dans un contexte inhabituel pour une équipe professionnelle, ce qui le rend potentiellement encore plus dangereux.