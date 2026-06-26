Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, une légende dans l'embarras et une autre qui cherche la lumière.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe E (Jeudi soir)

Curaçao - Côte d'Ivoire 0-2 (0-1)

Buts 7e Pepe 0-1. 64e Pepe 0-2

Le compte rendu du match

Groupe E (Jeudi soir)

Équateur - Allemagne 2-1 (1-1)

Buts 2e Sané 0-1. 9e Angulo 1-1. 77e Plata 2-1.

Le compte rendu du match

Groupe F

Japon - Suède 1-1 (0-0)

Buts 56e Maeda 1-0. 62e Elanga 1-1.

Le compte rendu du match

Groupe F

Tunisie - Pays-Bas 1-3 (0-2)

Buts 3e Skhiri 0-1 (csc). 7e Brobbey 0-2. 54e Mastouri 1-2. 62e van Hecke 1-3.

Le compte rendu du match

Groupe D

Paraguay - Australie 0-0

Le compte rendu du match

Groupe D

Turquie - États-Unis 3-2 (2-1)

Buts 3e Tursty 0-1. 10e Güler 1-1. 31e Yilmaz 2-1. 49e Berhalter 2-2. 98e Ayhan 3-2.

Le compte rendu du match

La polémique de la nuit

Bastian Schweinsteiger n'imaginait sans doute pas déclencher une telle tempête. Avant le choc entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire dans cette Coupe du monde, le champion du monde 2014, aujourd'hui consultant pour la chaîne publique allemande «ARD», avait été invité à dire ce que ses compatriotes devaient attendre des Éléphants. Sa réponse passe très mal.

«Un peu de football africain, un peu non conventionnel, un peu sauvage, un peu peut-être aussi pas très discipliné tactiquement. On doit s'attendre à de l'imprévisible», a lâché l'ancien milieu du Bayern et de Manchester United. Des mots aussitôt pointés du doigt outre-Rhin comme véhiculant de vieux clichés racistes, et ce avant même le coup d'envoi du match.

Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé n'a, lui, pas laissé passer. Après la victoire 2-0 face à Curaçao jeudi, qui envoie pour la première fois de son histoire la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale d'un Mondial, il a réglé ses comptes. «On pourrait appeler ça raciste, si on appelait un chat un chat», a-t-il tranché.

Faé a d'abord voulu croire à une maladresse, espérant que la sortie de Schweinsteiger ne reflète «pas forcément ce qu'il a dans sa vie». Avant de durcir le ton. Selon lui, son équipe d'Afrique de l'Ouest gagne autant par l'intelligence et la stratégie que par la puissance physique, et n'a rien à voir avec la caricature dressée à la télévision allemande. Il se demande même si l'ancienne gloire n'a pas cherché à «créer le buzz» pour sa carrière de consultant en s'appuyant sur des stéréotypes d'un autre âge. «Quand j'ai entendu son commentaire, j'ai été déçu. Déçu par l'homme. C'est étrange qu'il parle ainsi», a-t-il ajouté.

En Allemagne aussi, les propos ont fait réagir bien avant la sortie de Faé. Le commentateur Patrick Schnitzler a dénoncé sur Instagram des «préjugés racistes que nous transmettons tous sans nous en rendre compte». Dans Der Spiegel, le journaliste Philipp Awounou a estimé que ces caractérisations puisaient dans de vieux clichés hérités de la colonisation, tout en précisant ne pas penser que Schweinsteiger soit foncièrement raciste.

La polémique colle désormais aux basques de l'idole allemande, en plein Mondial. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire, elle, savoure: jamais les Éléphants n'étaient allés aussi loin dans la compétition.

L'histoire de la nuit

La FIFA a rappelé jeudi que les symboles arc-en-ciel seraient tolérés vendredi dans le stade de Seattle, qui célèbre son «match des fiertés», malgré les récriminations de l'Iran et de l'Egypte. «La Coupe du monde 2026 de la FIFA est un évènement inclusif. Les fans de toutes orientations sexuelles et d'identités de genre sont bienvenus. Des messages en faveur des droits humains, comme les drapeaux arc-en-ciel parmi d'autres représentant une identité de genre, sont autorisés par le code de conduite de la FIFA à l'intérieur des stades», écrit l'instance dans un communiqué.

Alors que leurs deux fédérations s'étaient élevées publiquement contre toute association aux célébrations LGBT+, les deux sélectionneurs ont botté en touche jeudi en conférence de presse, assurant vouloir se «concentrer sur le football».

La sentence de la nuit

Deux minutes auront suffi pour faire basculer Équateur - Allemagne. Sur l'action du 1-0 de Leroy Sané, Aleksandar Pavlović lève la jambe et touche le visage de Pedro Vite. Tori Penso laisse jouer, la VAR ne bronche pas, le but est validé. Verdict cinglant d'Archivo VAR, compte d'analyse arbitrale très suivi, qui colle un 1,0 à l'Américaine: «On assiste, officiellement, au pire Mondial de l'histoire au niveau de l'arbitrage.» L'Équateur, lui, a répondu sur le terrain: vainqueur 2-1 et qualifié.

L'exploit de la nuit

La Turquie a gagné.

La phrase de la nuit

«Si Mo Salah beaucoup joué en Europe, il a encore un grand rôle à jouer avec nous, a salué le sélectionneur égyptien Hossam Hassan jeudi, à la veille du dernier match de poule face à l'Iran à Seattle. Il a de la liberté sur le terrain mais dans une certaine structure. On ne veut pas simplement se reposer sur une ou deux stars. Il y a beaucoup de communication et je pense que Mohamed Salah a bénéficié de tout cela, je pense que c'est une nouvelle version de Mo Salah en ce moment.»

L'image de la nuit

Saviez-vous que Paris Hilton est une fan de soccer? Avant cette Coupe du monde, franchement pas grand-monde devait en être conscient. Visiblement, l'ancienne star de la téléréalité prend à cœur son rôle d'ambassadrice et n'est probablement pas contre un peu de visibilité en échange. Elle était présente au match entre la Turquie et les États-Unis avec son mari, Carter Reum et ses deux enfants Phoenix Hilton Reum et London Hilton-Reum. Pour rajouter un nom de ville dans ce paragraphe, la rencontre avait lieu à Los Angeles (Hilton-Reum), à quelques kilomètres de San Diego (Hilton-Reum) ou de Sacramento (Hilton-Reum).

La question du jour

Le programme du jour

Ve. 26 juin, 21h00. Groupe I. Norvège - France

Ve. 26 juin, 21h00. Groupe I. Sénégal - Irak

Sa. 27 juin, 02h00. Groupe H. Cap Vert - Arabie saoudite

Sa. 27 juin, 02h00. Groupe H. Uruguay - Espagne

Sa. 27 juin, 05h00. Groupe G. Egypte - Iran

Sa. 27 juin, 05h00. Groupe G. Nouvelle-Zélande - Belgique