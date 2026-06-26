La Norvège va-t-elle balancer son match face à la France?

La Norvège ne veut pas griller ses cartouches face aux Bleus. Son sélectionneur Ståle Solbakken a laissé entendre que le seizième de finale passe avant le choc contre la France.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après la victoire de la Norvège face au Sénégal (3-2), Erling Haaland s'est fait remarquer pour une citation en zone mixte. «La France va probablement nous battre et gagner le tournoi», disait l'attaquant de Manchester City en prévision de la troisième et dernière rencontre de la phase de groupes des Drillos. Une sortie rare pour le cyborg norvégien, qu'il était difficile d'imaginer s'estimant vaincu d'avance.

Cette phrase a en tout cas donné le sourire à Guy Stéphan, qui remplacera Didier Deschamps sur le banc ce vendredi, en conférence de presse d'avant-match. «Je vois beaucoup de matches et je vois d’autres équipes qui ont autant de qualités. Mais c’est de bonne guerre de dire ça avant de jouer. Cela peut atténuer la déception en cas de défaite», évacuait-il dans un sourire.

«Le plus important est le seizième»

Quelques heures plus tard, cette déclaration d'Erling Haaland résonnait soudain différemment. En effet, lors de sa conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken a laissé entendre que la rencontre face à la France n'était pas sa priorité. Le technicien a affirmé à demi-mot qu'il procéderait à une large revue d'effectif contre les Bleus. Quitte à terminer deuxième du groupe et à devoir composer avec plusieurs contraintes logistiques: un seizième de finale à Dallas, puis, en cas de qualification, un huitième de finale à New York.

«Ce match est important, mais le plus important est le seizième de finale. Quand je réfléchis aux choix que je dois faire, c'est à cette rencontre que je pense. Nous avons déjà pris un peu d'avance sur tous ceux qui sont restés en Norvège. Il y aura des matches plus importants que celui-ci. C'est une certitude absolue.»

Erling Haaland sera-t-il sur le terrain?

Pour le coach norvégien, qui a vu plusieurs de ses joueurs terminer la rencontre face au Sénégal avec des crampes, la compétition va monter d’un cran et son équipe devra être prête. «Avec le match contre le Sénégal encore bien en tête, et un jour de repos de moins que notre adversaire, j'ai pensé à 100% au seizième de finale. C'est là que nous devrons être prêts physiquement, mentalement et tactiquement. À partir de maintenant, on monte d'un cran.»

Sans le dire explicitement, Ståle Solbakken a laissé entendre qu'il pourrait donc faire tourner son effectif face à la France. Erling Haaland sera-t-il sur le terrain? «Pas de commentaire», a contré Ståle Solbakken. «Beaucoup diront peut-être que les joueurs ont l'habitude de jouer tous les trois jours, mais là, c'est complètement différent. On passe cinq à six semaines à l'hôtel, on vit dans une véritable cocotte-minute et on voyage énormément. Nous ne devons pas être cette nation naïve qui ne comprend pas ce qu'exige un seizième de finale. Nous n'y avons encore jamais participé»

Un changement sera forcé, celui de Ryan Reverson, sorti blessé en début de rencontre lundi. «Il reste avec nous ici, nous espérons le récupérer bientôt.» En seizièmes de finale, voire plus loin.