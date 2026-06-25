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L'équipe de France chamboulée
«Didier m’a appelé tôt mercredi matin...»

«J'ai la sensation de ne pas être à ma place.» Appelé à remplacer Didier Deschamps face à la Norvège, Guy Stéphan a livré une conférence de presse empreinte d'émotion ce jeudi à Boston.
Publié: 21:30 heures
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Guy Stephan (à droite) remplacera Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France ce vendredi à Boston.
Photo: AFP
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Bastien FellerJournaliste Blick

La petite salle de presse de la Bentley University de Boston, où séjourne l'équipe de France pour ce début de Coupe du monde, était pleine à craquer ce jeudi. Il faut dire que l'actualité autour des Bleus est importante depuis quelques jours. Outre le match face à la Norvège de ce vendredi, qui déterminera qui terminera en tête du groupe I, Didier Deschamps a eu la douleur d'apprendre le décès de sa maman mercredi.

De quoi forcément perturber les plans de l'EDF, et son staff réduit, qui a vu son sélectionneur rentrer en France pour quelques jours. «C'est un moment compliqué pour lui et pour nous, a tenté d'expliquer Aurélien Tchouaméni en conférence de presse d'avant-match. On a tenté de prendre la chose de façon normale, même si c’est compliqué.»

«J'ai la sensation de ne pas être à ma place»

Didier Deschamps absent, c'est Guy Stéphan, son adjoint historique, qui dirigera Kylian Mbappé et ses coéquipiers face aux Norvégiens. Ce dernier s'est montré franchement peu à l'aise face aux dizaines de journalistes présents, même s'il a déjà vécu pareille situation en 2022, chose qu'il n'a pas manqué de confirmer. «J’ai la sensation de ne pas être à ma place. Ma place est sur le terrain, en train de mettre en place le matériel pour l'entraînement et attendre que les joueurs arrivent», a-t-il confié en toute franchise.

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Plus que de ne pas se sentir à l'aise en conférence de presse, Guy Stéphan s'est montré très touché par le décès de la maman de Didier Deschamps. Il faut dire que les deux hommes sont très proches, eux qui collaborent depuis 14 ans en équipe de France. «Didier m’a appelé tôt le matin mercredi. Je suis allé le voir dans sa chambre et il m’a annoncé la mauvaise nouvelle. Et très rapidement, il m’a demandé de conduire le groupe jusqu'à son retour, samedi ou dans la nuit de vendredi à samedi», a expliqué l'ancien milieu offensif.

Une mission donnée en partant

«Quand le coach est parti, il nous a donné une mission, au staff et à nous les joueurs. Je suis sûr que Guy va s’inscrire dans la lignée de ce qui a été fait jusque-là. Ils communiquent tout le temps. On va garder les principes de jeu qui sont les nôtres», a assuré Aurélien Tchouaméni, qui fait donc pleinement confiance à ce coach d'un jour. «Notre relation avec lui est top. Il est ouvert et aime chambrer. Je suis sûr qu’on saura mettre les ingrédients pour gagner demain (ndlr: vendredi).»

Depuis mercredi et le départ de Didier Deschamps, les échanges entre le numéro 1 et son adjoint sont réguliers. «Il est très affecté. Maintenant, j’ai beaucoup d’échanges avec lui, encore il y a quelques minutes (ndlr: avant la conférence de presse). Ce sera le cas jusqu’au match, même si ce sera le jour de l’enterrement. Je vais m’efforcer de rendre cette situation, qui est difficile, la plus normale possible», a ajouté Guy Stéphan, qui espère rendre son ami fier en décrochant la victoire et donc la première place du groupe.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1:1
3
7
7
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1:0
3
1
6
3
Equateur
Equateur
1:1
3
-1
2
4
Curaçao
Curaçao
0:1
3
-7
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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