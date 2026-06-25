«Didier m’a appelé tôt mercredi matin...»

«J'ai la sensation de ne pas être à ma place.» Appelé à remplacer Didier Deschamps face à la Norvège, Guy Stéphan a livré une conférence de presse empreinte d'émotion ce jeudi à Boston.

Bastien Feller Journaliste Blick

La petite salle de presse de la Bentley University de Boston, où séjourne l'équipe de France pour ce début de Coupe du monde, était pleine à craquer ce jeudi. Il faut dire que l'actualité autour des Bleus est importante depuis quelques jours. Outre le match face à la Norvège de ce vendredi, qui déterminera qui terminera en tête du groupe I, Didier Deschamps a eu la douleur d'apprendre le décès de sa maman mercredi.

De quoi forcément perturber les plans de l'EDF, et son staff réduit, qui a vu son sélectionneur rentrer en France pour quelques jours. «C'est un moment compliqué pour lui et pour nous, a tenté d'expliquer Aurélien Tchouaméni en conférence de presse d'avant-match. On a tenté de prendre la chose de façon normale, même si c’est compliqué.»

«J'ai la sensation de ne pas être à ma place»

Didier Deschamps absent, c'est Guy Stéphan, son adjoint historique, qui dirigera Kylian Mbappé et ses coéquipiers face aux Norvégiens. Ce dernier s'est montré franchement peu à l'aise face aux dizaines de journalistes présents, même s'il a déjà vécu pareille situation en 2022, chose qu'il n'a pas manqué de confirmer. «J’ai la sensation de ne pas être à ma place. Ma place est sur le terrain, en train de mettre en place le matériel pour l'entraînement et attendre que les joueurs arrivent», a-t-il confié en toute franchise.

Plus que de ne pas se sentir à l'aise en conférence de presse, Guy Stéphan s'est montré très touché par le décès de la maman de Didier Deschamps. Il faut dire que les deux hommes sont très proches, eux qui collaborent depuis 14 ans en équipe de France. «Didier m’a appelé tôt le matin mercredi. Je suis allé le voir dans sa chambre et il m’a annoncé la mauvaise nouvelle. Et très rapidement, il m’a demandé de conduire le groupe jusqu'à son retour, samedi ou dans la nuit de vendredi à samedi», a expliqué l'ancien milieu offensif.

Une mission donnée en partant

«Quand le coach est parti, il nous a donné une mission, au staff et à nous les joueurs. Je suis sûr que Guy va s’inscrire dans la lignée de ce qui a été fait jusque-là. Ils communiquent tout le temps. On va garder les principes de jeu qui sont les nôtres», a assuré Aurélien Tchouaméni, qui fait donc pleinement confiance à ce coach d'un jour. «Notre relation avec lui est top. Il est ouvert et aime chambrer. Je suis sûr qu’on saura mettre les ingrédients pour gagner demain (ndlr: vendredi).»

Depuis mercredi et le départ de Didier Deschamps, les échanges entre le numéro 1 et son adjoint sont réguliers. «Il est très affecté. Maintenant, j’ai beaucoup d’échanges avec lui, encore il y a quelques minutes (ndlr: avant la conférence de presse). Ce sera le cas jusqu’au match, même si ce sera le jour de l’enterrement. Je vais m’efforcer de rendre cette situation, qui est difficile, la plus normale possible», a ajouté Guy Stéphan, qui espère rendre son ami fier en décrochant la victoire et donc la première place du groupe.