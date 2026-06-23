Didier Deschamps quitte temporairement le Mondial 2026 après le décès de sa mère. L'entraîneur des Bleus retourne en France pour les obsèques et manquera Norvège-France.

Blick Sport

Didier Deschamps, sélectionneur de la France, doit temporairement quitter son groupe au Mondial 2026. Le tacticien basque est endeuillé par le décès de sa mère, qu'il a appris seulement quelques instants après la victoire des Bleus face à l'Irak (3-0).

L'entraîneur français va rentrer en France pour assister aux obsèques de sa défunte mère. Conséquence: «Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France et ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I», écrit la Fédération française de football. Sur le banc français, c'est Guy Stéphan, fidèle adjoint de Didier Deschamps, qui assurera sa suppléance, apprend-on dans le communiqué.