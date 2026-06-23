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La perte de sa maman
Endeuillé, Didier Deschamps manquera Norvège-France

Didier Deschamps quitte temporairement le Mondial 2026 après le décès de sa mère. L'entraîneur des Bleus retourne en France pour les obsèques et manquera Norvège-France.
Publié: 22:00 heures
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
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Didier Deschamps est endeuillé par la perte de sa maman.
Photo: AFP
Blick Sport

Didier Deschamps, sélectionneur de la France, doit temporairement quitter son groupe au Mondial 2026. Le tacticien basque est endeuillé par le décès de sa mère, qu'il a appris seulement quelques instants après la victoire des Bleus face à l'Irak (3-0).

L'entraîneur français va rentrer en France pour assister aux obsèques de sa défunte mère. Conséquence: «Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France et ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I», écrit la Fédération française de football. Sur le banc français, c'est Guy Stéphan, fidèle adjoint de Didier Deschamps, qui assurera sa suppléance, apprend-on dans le communiqué.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Colombie
Colombie
1
2
3
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0:0
2
2
4
2
Ghana
Ghana
0:0
2
1
4
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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