Blick Sport
Didier Deschamps, sélectionneur de la France, doit temporairement quitter son groupe au Mondial 2026. Le tacticien basque est endeuillé par le décès de sa mère, qu'il a appris seulement quelques instants après la victoire des Bleus face à l'Irak (3-0).
L'entraîneur français va rentrer en France pour assister aux obsèques de sa défunte mère. Conséquence: «Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France et ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I», écrit la Fédération française de football. Sur le banc français, c'est Guy Stéphan, fidèle adjoint de Didier Deschamps, qui assurera sa suppléance, apprend-on dans le communiqué.
Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
2
6
4
2
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
2
3
4
2
Maroc
2
1
4
3
Écosse
2
0
3
4
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
2
4
4
3
Suède
2
0
3
4
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
2
5
6
2
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
2
5
6
2
Autriche
2
0
3
3
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
2
5
4
2
Colombie
1
2
3
3
République Démocratique du Congo
1
0
1
4
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0:0
2
2
4
2
Ghana
0:0
2
1
4
3
Panama
1
-1
0
4
Croatie
1
-2
0
Playoffs