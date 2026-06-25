Charlie Hebdo choque avec son dessin sur Didier Deschamps

Le dessin de Charlie Hebdo «Didier Deschamps ramène la coupe à la maison» a choqué. Le sélectionneur des Bleus a perdu sa mère mercredi dernier, en plein Mondial 2026.

Blick Sport

Charlie Hebdo est à nouveau dans la polémique pour son «dessin du jour» du 24 juin dernier. En cause: le dessin «Didier Deschamps ramène la coupe à la maison», par Félix.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Ce dernier a caricaturé Didier Deschamps en train de soulever une urne, sur laquelle il est inscrit: «maman». Référence au récent décès de la mère du sélectionneur français, pour lequel «DD» manquera Norvège-France.

Sur les réseaux sociaux, le débat n'a pas tardé à s'enflammer, comme souvent. Sur X, le député LFI de l'Essone Antoine Léaument a écrit: «Ce dessin n'est pas drôle. Il faut être insensible à la douleur des autres pour en rire.» D'autres internautes, quant à eux, avance qu'il est important de respecter la liberté d'expression et que l'humour noir doit continuer à exister.