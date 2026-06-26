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Polémique après Équateur - Allemagne
«Si la FIFA est cohérente, elle ne devrait plus arbitrer dans ce tournoi»

L'Équateur a battu l'Allemagne 2-1 lors du dernier match du groupe E de la Coupe du monde 2026. Après le coup de sifflet final, le sujet le plus discuté n'était pas le résultat, mais la qualité de l'arbitrage de l'Américaine Tori Penso.
Publié: 05:02 heures
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Photo: Offside via Getty Images
Blick Sport

Moins de deux minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que l'arbitrage de Tori Penso fasse basculer Équateur - Allemagne dans la polémique. Sur une touche, Aleksandar Pavlović lève la jambe très haut et, après avoir touché le ballon, percute le visage de Pedro Vite. L'Équateur réclame la faute, l'arbitre américaine laisse jouer. Dans la foulée, Florian Wirtz sert Leroy Sané, qui ouvre le score (2e). À la VAR, Joe Dickerson ne juge pas l'action digne d'une intervention. Le but est validé.

Sur les plateaux, les consultants n'en reviennent pas non plus. Sur la BBC, Alan Shearer reconnaît qu'au premier coup d'œil il ne voyait pas de contact, avant de se raviser au ralenti: l'effleurement au visage «aurait dû suffire à refuser le but». L'ancien gardien Joe Hart y voit, lui, une mise en danger de l'adversaire: «C'est une faute, et que la VAR ne soit pas intervenue, c'est incroyable.»

La pire note possible

La sanction des spécialistes est tombée, implacable. Archivo VAR, l'un des comptes d'analyse arbitrale les plus suivis, a collé à Penso la note minimale de 1,0 et jugé qu'il était tout bonnement impossible de faire pire. Le compte égrène la liste: le but allemand validé malgré une faute claire de Pavlović sur Vite - peut-être la plus grave du Mondial à ce stade selon les spécialistes -, des cartons jaunes évidents jamais sortis, puis une faute oubliée juste avant le penalty qu'elle accorde en seconde période. Son verdict tombe comme un couperet: «On assiste, officiellement, à la pire prestation du Mondial au niveau de l'arbitrage.» Le compte va jusqu'à réclamer que, par décence, ni Penso ni les arbitres VAR ne dirigent un seul match de plus dans ce tournoi.

Sur le terrain, la scène est électrique. Furieux, les Équatoriens encerclent Penso, qui les repousse en pointant son oreille. Le jeu reprend, le but tient. Le MetLife Stadium gronde. À la pause, le sélectionneur Sebastián Beccacece fonce vers le corps arbitral pour s'expliquer.

Pénalty annulé

La controverse rebondit en seconde période - mais dans l'autre sens. Moins de trente secondes après la reprise, Penso accorde un penalty à l'Allemagne sur un duel entre Joel Ordóñez et Kai Havertz. La VAR la rappelle: en amont, Sané avait lui-même fauté sur Vite. Penalty annulé.

Et pendant que la polémique enflait, l'Équateur a répondu sur le terrain. Égalisation de Nilson Angulo (9e), premier but sud-américain du tournoi, puis but décisif de Gonzalo Plata (77e), opportuniste sur un corner mal négocié par Manuel Neuer. Score final: 2-1, et une qualification en seizièmes de finale. La meilleure des réponses. Reste une question: comment la FIFA réagira-t-elle pour la suite du tournoi?

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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