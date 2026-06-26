L'Équateur a battu l'Allemagne 2-1 lors du dernier match du groupe E de la Coupe du monde 2026. Après le coup de sifflet final, le sujet le plus discuté n'était pas le résultat, mais la qualité de l'arbitrage de l'Américaine Tori Penso.

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Moins de deux minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que l'arbitrage de Tori Penso fasse basculer Équateur - Allemagne dans la polémique. Sur une touche, Aleksandar Pavlović lève la jambe très haut et, après avoir touché le ballon, percute le visage de Pedro Vite. L'Équateur réclame la faute, l'arbitre américaine laisse jouer. Dans la foulée, Florian Wirtz sert Leroy Sané, qui ouvre le score (2e). À la VAR, Joe Dickerson ne juge pas l'action digne d'une intervention. Le but est validé.

Sur les plateaux, les consultants n'en reviennent pas non plus. Sur la BBC, Alan Shearer reconnaît qu'au premier coup d'œil il ne voyait pas de contact, avant de se raviser au ralenti: l'effleurement au visage «aurait dû suffire à refuser le but». L'ancien gardien Joe Hart y voit, lui, une mise en danger de l'adversaire: «C'est une faute, et que la VAR ne soit pas intervenue, c'est incroyable.»

La pire note possible

La sanction des spécialistes est tombée, implacable. Archivo VAR, l'un des comptes d'analyse arbitrale les plus suivis, a collé à Penso la note minimale de 1,0 et jugé qu'il était tout bonnement impossible de faire pire. Le compte égrène la liste: le but allemand validé malgré une faute claire de Pavlović sur Vite - peut-être la plus grave du Mondial à ce stade selon les spécialistes -, des cartons jaunes évidents jamais sortis, puis une faute oubliée juste avant le penalty qu'elle accorde en seconde période. Son verdict tombe comme un couperet: «On assiste, officiellement, à la pire prestation du Mondial au niveau de l'arbitrage.» Le compte va jusqu'à réclamer que, par décence, ni Penso ni les arbitres VAR ne dirigent un seul match de plus dans ce tournoi.

Sur le terrain, la scène est électrique. Furieux, les Équatoriens encerclent Penso, qui les repousse en pointant son oreille. Le jeu reprend, le but tient. Le MetLife Stadium gronde. À la pause, le sélectionneur Sebastián Beccacece fonce vers le corps arbitral pour s'expliquer.

Pénalty annulé

La controverse rebondit en seconde période - mais dans l'autre sens. Moins de trente secondes après la reprise, Penso accorde un penalty à l'Allemagne sur un duel entre Joel Ordóñez et Kai Havertz. La VAR la rappelle: en amont, Sané avait lui-même fauté sur Vite. Penalty annulé.

Et pendant que la polémique enflait, l'Équateur a répondu sur le terrain. Égalisation de Nilson Angulo (9e), premier but sud-américain du tournoi, puis but décisif de Gonzalo Plata (77e), opportuniste sur un corner mal négocié par Manuel Neuer. Score final: 2-1, et une qualification en seizièmes de finale. La meilleure des réponses. Reste une question: comment la FIFA réagira-t-elle pour la suite du tournoi?