L'Équateur sera au rendez-vous des 16es de finale de la Coupe du monde. «La Tri» a réalisé une jolie performance, venant à bout de l'Allemagne (2-1).

Blick Sport

L'Équateur était condamné à l'exploit. Si les Sud-Américains voulaient accéder aux 16es de finale de la Coupe du monde, ils allaient devoir battre l'Allemagne, après s'être inclinés face à la Côte d'Ivoire (0-1) et avoir été accrochés par le Curaçaco (0-0). Autant dire que la marche était immense pour «La Tri». «Si se puede (ndlr: On peut le faire)», entonnaient les fans, avant le match.

Mais d'emblée, l'Équateur a été mené. L'Allemagne a ouvert le score tôt dans le match, grâce à Leroy Sané (2e). Un but entaché d'une légère polémique puisque, au début de l'action, un pied d'un joueur de la Mannschaft s'est retrouvé dans le visage d'un joueur équatorien. Mais ni la VAR, ni Madame Penso n'ont bronché. 1-0 pour l'Allemagne.

L'Équateur n'a pas douté longtemps et a pu revenir au score, grâce à un joli tir de loin de Nilson Angulo (9e), que Manuel Neuer ne pouvait repousser. Car oui, l'Allemagne, malgré son assurance de terminer première du groupe, avait quand même aligné une vraie équipe.

La délivrance grâce à Gonzalo Plata

Les hommes de Sebastian Beccacece savaient par contre que ce match nul ne suffirait pas pour accéder aux 16es de finale. Et à la 77e, la délivrance est venue d'un corner. Gonzalo Plata a touché le ballon du pied au premier poteau et a fait chavirer le stade de New York, grandement acquis à la cause équatorienne.

«La Tri» a souffert jusqu'au bout mais, grâce à cette victoire, elle est certaine de disputer les 16es de finale, puisqu'elle occupe la place de meilleure troisième après que quatre groupes se sont achevés. Mais le Sénégal, pire d'entre eux (0 point), ne pourra pas revenir à hauteur des Sud-Américains (4 points).

Dans l'autre match du groupe, la Côte d'Ivoire a battu le Curaçao et verra, également, les 16es de finale de la Coupe du monde.