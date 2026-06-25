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Beau succès de «La Tri»
Exploit de l'Équateur, qui bat l'Allemagne et verra les 16es

L'Équateur sera au rendez-vous des 16es de finale de la Coupe du monde. «La Tri» a réalisé une jolie performance, venant à bout de l'Allemagne (2-1).
Publié: 25.06.2026 à il y a 33 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
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L'Equateur a battu l'Allemagne ce jeudi à New York.
Photo: AFP
Blick Sport

L'Équateur était condamné à l'exploit. Si les Sud-Américains voulaient accéder aux 16es de finale de la Coupe du monde, ils allaient devoir battre l'Allemagne, après s'être inclinés face à la Côte d'Ivoire (0-1) et avoir été accrochés par le Curaçaco (0-0). Autant dire que la marche était immense pour «La Tri». «Si se puede (ndlr: On peut le faire)», entonnaient les fans, avant le match.

Mais d'emblée, l'Équateur a été mené. L'Allemagne a ouvert le score tôt dans le match, grâce à Leroy Sané (2e). Un but entaché d'une légère polémique puisque, au début de l'action, un pied d'un joueur de la Mannschaft s'est retrouvé dans le visage d'un joueur équatorien. Mais ni la VAR, ni Madame Penso n'ont bronché. 1-0 pour l'Allemagne.

L'Équateur n'a pas douté longtemps et a pu revenir au score, grâce à un joli tir de loin de Nilson Angulo (9e), que Manuel Neuer ne pouvait repousser. Car oui, l'Allemagne, malgré son assurance de terminer première du groupe, avait quand même aligné une vraie équipe.

La délivrance grâce à Gonzalo Plata

Les hommes de Sebastian Beccacece savaient par contre que ce match nul ne suffirait pas pour accéder aux 16es de finale. Et à la 77e, la délivrance est venue d'un corner. Gonzalo Plata a touché le ballon du pied au premier poteau et a fait chavirer le stade de New York, grandement acquis à la cause équatorienne.

«La Tri» a souffert jusqu'au bout mais, grâce à cette victoire, elle est certaine de disputer les 16es de finale, puisqu'elle occupe la place de meilleure troisième après que quatre groupes se sont achevés. Mais le Sénégal, pire d'entre eux (0 point), ne pourra pas revenir à hauteur des Sud-Américains (4 points).

Dans l'autre match du groupe, la Côte d'Ivoire a battu le Curaçao et verra, également, les 16es de finale de la Coupe du monde.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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