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La Turquie sur une bonne note
L'Australie conserve sa 2e place, les États-Unis battus

Statu quo dans le groupe D de la Coupe du monde. Le Paraguay et l'Australie (0-0) n'ont pas su se départager jeudi, alors que la Turquie a battu les Etats-Unis (3-2) dans un match sans enjeu.
Publié: il y a 25 minutes
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Les Australiens ont tenu bon face au Paraguay
Photo: IMAGO/Uk Sports Pics Ltd
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ATS Agence télégraphique suisse

Si les États-Unis, déjà assurés de remporter ce groupe D, et la Turquie, éliminée, n'avaient plus rien à jouer, la rencontre entre le Paraguay et l'Australie faisait office de «finale» pour la deuxième place. C'est finalement une rencontre sans rythme qu'ont proposé les deux équipes, se contentant de se partager les points.

Troisièmes derrière les «Socceroos» en raison d'une moins bonne différence de buts, les Paraguayens n'ont pas vraiment montré une volonté d'inverser la situation. Malgré leur domination territoriale, les Australiens se sont heurtés à une «Albirroja» ne prenant aucun risque et jouant avant tout pour assurer un match nul qui convient à tout le monde. L'Australie reste donc deuxième, alors que le Paraguay devra attendre les résultats à venir pour confirmer sa place parmi les huit meilleurs troisièmes.

Les Etats-Unis battus

Dans un match qui comptait «pour du beurre», les États-Unis et la Turquie ont pour leur part offert plus de spectacle. L'occasion également pour Mauricio Pochettino, le sélectionneur de «Team USA», d'effectuer neuf changements dans son onze de départ.

Auston Trusty est l'un des hommes en ayant profité. Le latéral gauche du Celtic Glasgow a ouvert le score dès la 3e sur corner, inscrivant son premier but avec sa sélection.

Malgré cette entame manquée, la Turquie a rapidement réagi pour sauver l'honneur. Arda Güler a égalisé (10e), permettant à son équipe d'enfin inscrire son premier but dans ce Mondial, avant qu'Orkun Kökçü ne donne l'avantage aux siens (31e). Après 62 tirs sans marquer lors de leurs deux premiers matches, les Turcs ont trouvé la faille sur leurs deux premières tentatives contre les «USA». Un but de Kaan Ayhan dans les arrêts de jeu a finalement permis à la Turquie de repartir avec une maigre consolation.

Pays hôte, les États-Unis partiront favoris contre la Bosnie en 16e de finale mercredi à Santa Clara (jeudi 2h00 en Suisse). L'Australie affrontera le deuxième du groupe G (l'Iran pour l'instant).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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