Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un moyen supplémentaire de mettre fin au débat Messi contre Ronaldo.

Plutôt Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Voici ce que cela dit de vous

Plutôt Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Voici ce que cela dit de vous

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe K (mardi soir)

Portugal - Ouzbékistan 5-0 (3-0)

Buts 6e Ronaldo 1-0. 17e Mendes 2-0. 39e Ronaldo 3-0. 60e Nematov 4-0 (csc). 87e Leao 5-0.

Le compte rendu du match



Groupe L (mardi soir)

Angleterre - Ghana 0-0

Le compte rendu du match

Groupe L

Panama - Croatie (0-0)

Buts 54e Budimir 0-1.

Le compte rendu du match

Groupe K

Colombie - RD Congo (0-0)

Buts 76e Muñoz 1-0.

Le compte rendu du match

L'étude de la nuit

Et si votre crack préféré en disait long sur votre bulletin de vote? C'est ce que suggère, avec prudence, une enquête de l'université technologique de Nanyang (NTU), à Singapour. Entre avril et mai 2026, 10'661 personnes réparties dans 26 pays ont noté Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur une échelle de 1 à 7. Résultat: les sondés plutôt progressistes ont eu tendance à préférer Messi, les plus conservateurs à pencher pour Ronaldo. Un lien surtout marqué chez les jeunes, qui s'efface avec l'âge.

«Messi et Ronaldo projettent des images publiques très différentes», explique le professeur Saifuddin Ahmed, qui a dirigé l'étude. «Messi renvoie une image plus discrète, tournée vers le collectif, tandis que Ronaldo assume son ambition.» Chacun choisirait le joueur dont l'image colle le mieux à ses propres valeurs.

Deux autres profils penchent pour le Portugais: les adeptes des vidéos courtes (TikTok, Instagram), où il règne en maître, et les personnes à haute estime d'elles-mêmes. Au niveau des pays, c'est serré: Ronaldo est mieux noté dans 11 pays (dont Singapour), Messi dans 8, et 7 ne tranchent pas. Surprise: le pays le plus pro-Messi est la Corée du Sud, devant l'Argentine, avec le seul Ronaldo noté sous la barre des 4 sur 7.

Et la Suisse? Elle ne fait pas partie des 26 pays sondés - la France, si. Dernier bémol: l'étude n'a pas encore été validée par les pairs et n'existe pour l'heure que sous forme de preprint. De quoi relancer l'éternel débat de comptoir... avec une arme de plus.

L'histoire de la nuit

Carton rouge et jambe brisée sur la même action, à quelques jours d'une Coupe du monde qu'il allait manquer: il y a quatre ans, en finale de MLS, Maxime Crépeau vivait le cauchemar absolu. Comble de l'ironie, sa blessure offrait quand même le titre au LAFC. Aujourd'hui numéro un du Canada, le gardien québécois tient enfin son rêve mondial - et se dresse sur la route de la Suisse. L'histoire d'un Québécois pour qui la Coupe du monde ne rime pas qu'avec de bons souvenirs.

Le chambrage de la nuit

L'équipe du Canada a eu droit à une vidéo de motivation de la part de la légende du basketball Steve Nash avant d'affronter la Suisse. Pas de quoi impressionner Murat Yakin, lequel a fait remarquer avec humour que la Nati avait un avantage de taille dans ce domaine.

L'image de la nuit

La Colombie s'est envolée grâce à un but de Daniel Muñoz (à dr.).

L'anecdote de la nuit

C'est un petit détail qui aurait pu passer inaperçu. Sous le Swoosh de ses Nike Mercurial blanc et rose, Cristiano Ronaldo emporte sa famille sur le terrain. Un soulier affiche «Mateo» et «Cris Jr.», l'autre «Eva Maria», «Alana Martina» et «Bella». Soit les prénoms de ses cinq enfants, brodés au-dessus de la semelle.

Le clin d'œil intime a fait le tour des réseaux après le match contre l'Ouzbékistan gagné 5-0, mardi soir à Houston. Et il tombe au terme d'une «semaine noire», selon les mots du joueur lui-même. Après le terne 1-1 contre la RD Congo, certains avaient enterré le capitaine portugais, à 41 ans.

La phrase de la nuit

Jude Bellingham a estimé que le nul concédé mardi par l'Angleterre contre le Ghana 0-0 à Foxborough n'était «pas la fin du monde», même s'il a frustré les Three Lions pas encore qualifiés pour les 16e de finale. «Pas d'inquiétude, pas de stress, pas d'embrouille. C'est le message que j'ai fait passer dans le vestiaire: rester positifs et préserver la bonne ambiance qui règne actuellement. Ce n'est pas la fin du monde. On a quatre points, on est bien placés pour se qualifier», a déclaré le milieu madrilène après la rencontre.

Bellingham, à l'histoire sinueuse avec les Three Lions, a tout de même déploré un mal récurant chez les Anglais: «c'est un peu le syndrome du deuxième match. On commence par une bonne prestation et une belle victoire, mais que le deuxième match s'avère frustrant à cause de la façon dont l'adversaire défend et s'organise.

Le chiffre de la nuit

200. C'est le nombre de sélections de Luka Modric avec la Croatie, atteint cette nuit face au Panama (1-0). À 40 ans et pour sa cinquième Coupe du monde, le capitaine devient le quatrième joueur de l'histoire à franchir ce cap, après Ronaldo, Messi et le Koweïtien Bader Al-Mutawa. Le Ballon d'Or 2018 a relancé les siens après la gifle anglaise (4-2). Un monument toujours en quête d'un titre majeur avec sa sélection nationale.

La question du jour

Le programme du jour

Me. 24 juin, 21h00. Groupe B. Suisse - Canada

Me. 24 juin, 21h00. Groupe B. Bosnie - Qatar

Je. 25 juin, 00h00. Groupe C. Écosse - Brésil

Je. 25 juin, 00h00. Groupe C. Maroc - Haïti

Je. 25 juin, 03h00. Groupe A. Afrique du Sud - Corée du Sud

Je. 25 juin, 03h00. Groupe A. Tchéquie - Mexique