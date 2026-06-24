DE
FR

Vous dormiez? On vous résume tout!
Plutôt Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Voici ce que cela dit de vous

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un moyen supplémentaire de mettre fin au débat Messi contre Ronaldo.
Publié: 06:52 heures
Photo: AP Photo/Marco Ugarte
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe K (mardi soir)
Portugal - Ouzbékistan 5-0 (3-0)
Buts 6e Ronaldo 1-0. 17e Mendes 2-0. 39e Ronaldo 3-0. 60e Nematov 4-0 (csc). 87e Leao 5-0.
Le compte rendu du match

Groupe L (mardi soir)
Angleterre - Ghana 0-0
Le compte rendu du match 

Groupe L
Panama - Croatie (0-0)
Buts 54e Budimir 0-1.
Le compte rendu du match

Groupe K
Colombie - RD Congo (0-0)
Buts 76e Muñoz 1-0.
Le compte rendu du match

L'étude de la nuit

Et si votre crack préféré en disait long sur votre bulletin de vote? C'est ce que suggère, avec prudence, une enquête de l'université technologique de Nanyang (NTU), à Singapour. Entre avril et mai 2026, 10'661 personnes réparties dans 26 pays ont noté Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur une échelle de 1 à 7. Résultat: les sondés plutôt progressistes ont eu tendance à préférer Messi, les plus conservateurs à pencher pour Ronaldo. Un lien surtout marqué chez les jeunes, qui s'efface avec l'âge.

«Messi et Ronaldo projettent des images publiques très différentes», explique le professeur Saifuddin Ahmed, qui a dirigé l'étude. «Messi renvoie une image plus discrète, tournée vers le collectif, tandis que Ronaldo assume son ambition.» Chacun choisirait le joueur dont l'image colle le mieux à ses propres valeurs.

Deux autres profils penchent pour le Portugais: les adeptes des vidéos courtes (TikTok, Instagram), où il règne en maître, et les personnes à haute estime d'elles-mêmes. Au niveau des pays, c'est serré: Ronaldo est mieux noté dans 11 pays (dont Singapour), Messi dans 8, et 7 ne tranchent pas. Surprise: le pays le plus pro-Messi est la Corée du Sud, devant l'Argentine, avec le seul Ronaldo noté sous la barre des 4 sur 7.

Et la Suisse? Elle ne fait pas partie des 26 pays sondés - la France, si. Dernier bémol: l'étude n'a pas encore été validée par les pairs et n'existe pour l'heure que sous forme de preprint. De quoi relancer l'éternel débat de comptoir... avec une arme de plus.

L'histoire de la nuit

Carton rouge et jambe brisée sur la même action, à quelques jours d'une Coupe du monde qu'il allait manquer: il y a quatre ans, en finale de MLS, Maxime Crépeau vivait le cauchemar absolu. Comble de l'ironie, sa blessure offrait quand même le titre au LAFC. Aujourd'hui numéro un du Canada, le gardien québécois tient enfin son rêve mondial - et se dresse sur la route de la Suisse. L'histoire d'un Québécois pour qui la Coupe du monde ne rime pas qu'avec de bons souvenirs.

Le chambrage de la nuit

L'équipe du Canada a eu droit à une vidéo de motivation de la part de la légende du basketball Steve Nash avant d'affronter la Suisse. Pas de quoi impressionner Murat Yakin, lequel a fait remarquer avec humour que la Nati avait un avantage de taille dans ce domaine.

L'image de la nuit

Photo: FIFA via Getty Images

La Colombie s'est envolée grâce à un but de Daniel Muñoz (à dr.).

L'anecdote de la nuit

C'est un petit détail qui aurait pu passer inaperçu. Sous le Swoosh de ses Nike Mercurial blanc et rose, Cristiano Ronaldo emporte sa famille sur le terrain. Un soulier affiche «Mateo» et «Cris Jr.», l'autre «Eva Maria», «Alana Martina» et «Bella». Soit les prénoms de ses cinq enfants, brodés au-dessus de la semelle.

Le clin d'œil intime a fait le tour des réseaux après le match contre l'Ouzbékistan gagné 5-0, mardi soir à Houston. Et il tombe au terme d'une «semaine noire», selon les mots du joueur lui-même. Après le terne 1-1 contre la RD Congo, certains avaient enterré le capitaine portugais, à 41 ans.

La phrase de la nuit

Jude Bellingham a estimé que le nul concédé mardi par l'Angleterre contre le Ghana 0-0 à Foxborough n'était «pas la fin du monde», même s'il a frustré les Three Lions pas encore qualifiés pour les 16e de finale. «Pas d'inquiétude, pas de stress, pas d'embrouille. C'est le message que j'ai fait passer dans le vestiaire: rester positifs et préserver la bonne ambiance qui règne actuellement. Ce n'est pas la fin du monde. On a quatre points, on est bien placés pour se qualifier», a déclaré le milieu madrilène après la rencontre.

Bellingham, à l'histoire sinueuse avec les Three Lions, a tout de même déploré un mal récurant chez les Anglais: «c'est un peu le syndrome du deuxième match. On commence par une bonne prestation et une belle victoire, mais que le deuxième match s'avère frustrant à cause de la façon dont l'adversaire défend et s'organise.

Le chiffre de la nuit

200. C'est le nombre de sélections de Luka Modric avec la Croatie, atteint cette nuit face au Panama (1-0). À 40 ans et pour sa cinquième Coupe du monde, le capitaine devient le quatrième joueur de l'histoire à franchir ce cap, après Ronaldo, Messi et le Koweïtien Bader Al-Mutawa. Le Ballon d'Or 2018 a relancé les siens après la gifle anglaise (4-2). Un monument toujours en quête d'un titre majeur avec sa sélection nationale.

La question du jour

Le programme du jour

Me. 24 juin, 21h00. Groupe B. Suisse - Canada
Me. 24 juin, 21h00. Groupe B. Bosnie - Qatar
Je. 25 juin, 00h00. Groupe C. Écosse - Brésil
Je. 25 juin, 00h00. Groupe C. Maroc - Haïti
Je. 25 juin, 03h00. Groupe A. Afrique du Sud - Corée du Sud
Je. 25 juin, 03h00. Groupe A. Tchéquie - Mexique

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Ouzbékistan
Ouzbékistan
Uruguay
Uruguay
Turquie
Turquie
Tunisie
Tunisie
Suède
Suède
Sénégal
Sénégal
République Tchèque
République Tchèque
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
République de Corée
République de Corée
Pays-Bas
Pays-Bas
Paraguay
Paraguay
Panama
Panama
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Norvège
Norvège
Mexique
Mexique
Maroc
Maroc
Jordanie
Jordanie
Japon
Japon
Iran
Iran
Irak
Irak
Haïti
Haïti
Ghana
Ghana
Etats-Unis
Etats-Unis
Equateur
Equateur
Egypte
Egypte
Ecosse
Ecosse
Curaçao
Curaçao
Croatie
Croatie
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Colombie
Colombie
Cap Vert
Cap Vert
Canada
Canada
Bosnie-Herzégovie
Bosnie-Herzégovie
Belgique
Belgique
Autriche
Autriche
Australie
Australie
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Angleterre
Angleterre
Algèrie
Algèrie
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Qatar
Qatar
Finlande
Finlande
Suède
Suède
Etats-Unis
Etats-Unis
Canada
Canada
Espagne
Espagne
Portugal
Portugal
Argentine
Argentine
Brésil
Brésil
Allemagne
Allemagne
France
France
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Ouzbékistan
      Ouzbékistan
      Uruguay
      Uruguay
      Turquie
      Turquie
      Tunisie
      Tunisie
      Suède
      Suède
      Sénégal
      Sénégal
      République Tchèque
      République Tchèque
      République Démocratique du Congo
      République Démocratique du Congo
      République de Corée
      République de Corée
      Pays-Bas
      Pays-Bas
      Paraguay
      Paraguay
      Panama
      Panama
      Nouvelle-Zélande
      Nouvelle-Zélande
      Norvège
      Norvège
      Mexique
      Mexique
      Maroc
      Maroc
      Jordanie
      Jordanie
      Japon
      Japon
      Iran
      Iran
      Irak
      Irak
      Haïti
      Haïti
      Ghana
      Ghana
      Etats-Unis
      Etats-Unis
      Equateur
      Equateur
      Egypte
      Egypte
      Ecosse
      Ecosse
      Curaçao
      Curaçao
      Croatie
      Croatie
      Côte d'Ivoire
      Côte d'Ivoire
      Colombie
      Colombie
      Cap Vert
      Cap Vert
      Canada
      Canada
      Bosnie-Herzégovie
      Bosnie-Herzégovie
      Belgique
      Belgique
      Autriche
      Autriche
      Australie
      Australie
      Arabie Saoudite
      Arabie Saoudite
      Angleterre
      Angleterre
      Algèrie
      Algèrie
      Afrique du Sud
      Afrique du Sud
      Qatar
      Qatar
      Finlande
      Finlande
      Suède
      Suède
      Etats-Unis
      Etats-Unis
      Canada
      Canada
      Espagne
      Espagne
      Portugal
      Portugal
      Argentine
      Argentine
      Brésil
      Brésil
      Allemagne
      Allemagne
      France
      France
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026