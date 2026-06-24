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Ce n'est pas un détail
Cristiano Ronaldo a fait passer un joli message

Pendant la démonstration portugaise face à l'Ouzbékistan (5-0), un gros plan a révélé les crampons de Cristiano Ronaldo. On y lit les prénoms de ses cinq enfants. Le Portugais a répondu à une semaine de critiques par un doublé et un record historique.
Publié: il y a 20 minutes
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Cristiano Ronaldo a quitté le terrain avec le sourire.
Photo: Europa Press via Getty Images
Blick Sport

Sous le Swoosh de ses Nike Mercurial blanc et rose, Cristiano Ronaldo emporte sa famille sur le terrain. Un soulier affiche «Mateo» et «Cris Jr.», l'autre «Eva Maria», «Alana Martina» et «Bella». Soit les prénoms de ses cinq enfants, brodés au-dessus de la semelle.

Le clin d'œil intime a fait le tour des réseaux après le match contre l'Ouzbékistan gagné 5-0, mardi soir à Houston. Et il tombe au terme d'une «semaine noire», selon les mots du joueur lui-même. Après le terne 1-1 contre la RD Congo, certains avaient enterré le capitaine portugais, à 41 ans.

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Sa réponse a été cinglante: un doublé lors du succès 5-0. De quoi devenir le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes, et dépasser la légende Eusébio comme meilleur buteur portugais de la compétition, avec dix réalisations.

Sur Instagram, Ronaldo a résumé sa soirée d'un «estamos aqui» («nous sommes là»). Avec, aux pieds, les cinq raisons qui le font courir.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Colombie
Colombie
0:0
2
2
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0:0
2
0
2
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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