Pendant la démonstration portugaise face à l'Ouzbékistan (5-0), un gros plan a révélé les crampons de Cristiano Ronaldo. On y lit les prénoms de ses cinq enfants. Le Portugais a répondu à une semaine de critiques par un doublé et un record historique.

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Sous le Swoosh de ses Nike Mercurial blanc et rose, Cristiano Ronaldo emporte sa famille sur le terrain. Un soulier affiche «Mateo» et «Cris Jr.», l'autre «Eva Maria», «Alana Martina» et «Bella». Soit les prénoms de ses cinq enfants, brodés au-dessus de la semelle.

Le clin d'œil intime a fait le tour des réseaux après le match contre l'Ouzbékistan gagné 5-0, mardi soir à Houston. Et il tombe au terme d'une «semaine noire», selon les mots du joueur lui-même. Après le terne 1-1 contre la RD Congo, certains avaient enterré le capitaine portugais, à 41 ans.

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Sa réponse a été cinglante: un doublé lors du succès 5-0. De quoi devenir le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde différentes, et dépasser la légende Eusébio comme meilleur buteur portugais de la compétition, avec dix réalisations.

Sur Instagram, Ronaldo a résumé sa soirée d'un «estamos aqui» («nous sommes là»). Avec, aux pieds, les cinq raisons qui le font courir.