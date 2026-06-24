L'équipe du Canada a eu droit à une vidéo de motivation de la part de la légende du basketball Steve Nash avant d'affronter la Suisse. Pas de quoi impressionner Murat Yakin, lequel a fait remarquer avec humour que la Nati avait un avantage de taille dans ce domaine.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Interrogé sur la vidéo que Steve Nash a envoyé à l'équipe de «soccer» du Canada pour la motiver avant d'affronter la Suisse, Murat Yakin a répondu du tac au tac, ce mardi en conférence de presse. «Nous avons reçu la visite d'un basketteur à notre camp d'entraînement à San Diego. Et le notre est beaucoup plus grand que le leur!», a fait remarquer le sélectionneur de la Nati, provoquant énormément de rires dans la salle.

«Mais c'est vrai!», a-t-il insisté, en faisant référence aux 211 centimètres de Yanic Konan Niederhäuser, lequel dépasse Steve Nash de vingt bons centimètres. Mais, évidemment, sur le plan du palmarès, le Suisse des Los Angeles Clippers ne peut pas (encore?) rivaliser avec le Canadien, double MVP de la NBA et légende des Dallas Mavericks et des Phoenix Suns. Murat Yakin en était bien conscient et n'a pas fait autre chose que de l'humour. «Ce qui est vrai, par contre, c'est que j'ai été impressionné par sa taille!»

Le sélectionneur n'a bien sûr pas fait que parler de basketball ce mardi, à la veille d'affronter le Canada. Fidèle à son habitude, Murat Yakin a fait bien attention de ne pas en dire trop concernant sa composition d'équipe, notamment au sujet de Johan Manzambi, un thème brûlant depuis le doublé de l'attaquant genevois en sortie de banc face à la Bosnie. «Johan est pour moi une option en tant que titulaire, mais aussi comme remplaçant en début de match. J'ai plusieurs possibilités. L'équipe saura mercredi matin avant le match qui va jouer, comme d'habitude», a-t-il évacué.

Pas besoin de se prendre la tête: il faut gagner

Le fait que le Canada puisse se contenter d'un nul pour terminer en tête ne semble pas déranger Murat Yakin plus que ça. «Notre tache est simple: jouer pour la victoire. C'est plus facile et agréable pour un coach dans la préparation que pouvoir se contenter d'un nul ou qu'il y ait plusieurs scénarios possibles», a-t-il assuré.

Invité à analyser le jeu du Canada, Manuel Akanji a relevé les progrès des Canucks depuis quatre ans. «On a vu qu'ils sont bien meilleurs qu'au Qatar à la dernière Coupe du monde et il faut les féliciter. Ils sont très agressifs dans le pressing et le contre-pressing. Ils jouent direct et de manière efficace», a relevé le défenseur de l'Inter, qui s'attend à être chassé de tous les côtés quand il aura le ballon mercredi.

Si la Suisse se sort du pressing canadien, il y aura des espaces à exploiter

«Ils savent que nous sommes bons dans la possession et que nous pouvons sortir le ballon, mais je suis sûr qu'ils vont venir nous chercher. Si on arrive à se sortir de leur pressing, on trouvera des espaces. Mais on sait aussi que si on ne joue pas bien le coup, on peut perdre le ballon dans des zones très dangereuses», a-t-il expliqué, conscient qu'il faudra être très propre dans la relance et très concentré durant 90 minutes ce mercredi à Vancouver.

Manuel Akanji dévoile le secret de la Nati

Le défenseur central a ensuite voulu répondre aux critiques nées au début de la Coupe du monde, après le nul contre le Qatar (1-1). «Nous sommes bien entrés dans le tournoi, même si on n'a pas eu le résultat espéré contre le Qatar. On aurait pu gagner 6 ou 7-0», a-t-il exagéré.. «Contre la Bosnie, nous avons gagné de manière méritée après avoir été patients durant une bonne partie de la rencontre.»

Un journaliste américain a ensuite voulu percer le secret de cette équipe de Suisse qui se qualifie systématiquement pour les phases à élimination directe des grands tournois depuis la Coupe du monde 2014. «C'est l'esprit d'équipe avant tout. Je peux parler depuis 2017, quand j'ai effectué mes débuts, et c'est ça la clé. On n'a pas des stars mondiales à trois postes comme d'autres nations, mais on est constants et on joue en équipe. A l'Euro, on a dépassé les huitièmes de finale à deux reprises, ce qu'on n'a pas encore fait en Coupe du monde. On veut y arriver cette fois, mais la route est encore longue», a répondu Manuel Akanji.