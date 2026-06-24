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La Nati défie le Canada au BC Stadium de Vancouver
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Coup d'envoi mercredi à 21h:La Nati défie le Canada au BC Stadium de Vancouver

Suisse-Canada est lancé!
Murat Yakin chambre les Canadiens: «Notre basketteur est plus grand que le leur!»

L'équipe du Canada a eu droit à une vidéo de motivation de la part de la légende du basketball Steve Nash avant d'affronter la Suisse. Pas de quoi impressionner Murat Yakin, lequel a fait remarquer avec humour que la Nati avait un avantage de taille dans ce domaine.
Publié: 00:30 heures
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
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Murat Yakin a été impressionné par la taille de Yanic Konan Niederhäuser lorsque le basketteur des Clippers est venu visiter la Nati à San Diego dimanche.
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Interrogé sur la vidéo que Steve Nash a envoyé à l'équipe de «soccer» du Canada pour la motiver avant d'affronter la Suisse, Murat Yakin a répondu du tac au tac, ce mardi en conférence de presse. «Nous avons reçu la visite d'un basketteur à notre camp d'entraînement à San Diego. Et le notre est beaucoup plus grand que le leur!», a fait remarquer le sélectionneur de la Nati, provoquant énormément de rires dans la salle.

«Mais c'est vrai!», a-t-il insisté, en faisant référence aux 211 centimètres de Yanic Konan Niederhäuser, lequel dépasse Steve Nash de vingt bons centimètres. Mais, évidemment, sur le plan du palmarès, le Suisse des Los Angeles Clippers ne peut pas (encore?) rivaliser avec le Canadien, double MVP de la NBA et légende des Dallas Mavericks et des Phoenix Suns. Murat Yakin en était bien conscient et n'a pas fait autre chose que de l'humour. «Ce qui est vrai, par contre, c'est que j'ai été impressionné par sa taille!»

Murat Yakin paraît il est vrai particulièrement petit à côté de Yanic Konan Niederhäuser.
Photo: Fabian Michel &amp; Samy Ebneter (SFV)

Le sélectionneur n'a bien sûr pas fait que parler de basketball ce mardi, à la veille d'affronter le Canada. Fidèle à son habitude, Murat Yakin a fait bien attention de ne pas en dire trop concernant sa composition d'équipe, notamment au sujet de Johan Manzambi, un thème brûlant depuis le doublé de l'attaquant genevois en sortie de banc face à la Bosnie. «Johan est pour moi une option en tant que titulaire, mais aussi comme remplaçant en début de match. J'ai plusieurs possibilités. L'équipe saura mercredi matin avant le match qui va jouer, comme d'habitude», a-t-il évacué.

Pas besoin de se prendre la tête: il faut gagner

Le fait que le Canada puisse se contenter d'un nul pour terminer en tête ne semble pas déranger Murat Yakin plus que ça. «Notre tache est simple: jouer pour la victoire. C'est plus facile et agréable pour un coach dans la préparation que pouvoir se contenter d'un nul ou qu'il y ait plusieurs scénarios possibles», a-t-il assuré.

Murat Yakin et la Nati sont bien arrivés à Vancouver.
Photo: keystone-sda.ch

Invité à analyser le jeu du Canada, Manuel Akanji a relevé les progrès des Canucks depuis quatre ans. «On a vu qu'ils sont bien meilleurs qu'au Qatar à la dernière Coupe du monde et il faut les féliciter. Ils sont très agressifs dans le pressing et le contre-pressing. Ils jouent direct et de manière efficace», a relevé le défenseur de l'Inter, qui s'attend à être chassé de tous les côtés quand il aura le ballon mercredi.

Si la Suisse se sort du pressing canadien, il y aura des espaces à exploiter

«Ils savent que nous sommes bons dans la possession et que nous pouvons sortir le ballon, mais je suis sûr qu'ils vont venir nous chercher. Si on arrive à se sortir de leur pressing, on trouvera des espaces. Mais on sait aussi que si on ne joue pas bien le coup, on peut perdre le ballon dans des zones très dangereuses», a-t-il expliqué, conscient qu'il faudra être très propre dans la relance et très concentré durant 90 minutes ce mercredi à Vancouver.

Manuel Akanji dévoile le secret de la Nati

Le défenseur central a ensuite voulu répondre aux critiques nées au début de la Coupe du monde, après le nul contre le Qatar (1-1). «Nous sommes bien entrés dans le tournoi, même si on n'a pas eu le résultat espéré contre le Qatar. On aurait pu gagner 6 ou 7-0», a-t-il exagéré.. «Contre la Bosnie, nous avons gagné de manière méritée après avoir été patients durant une bonne partie de la rencontre.»

Un journaliste américain a ensuite voulu percer le secret de cette équipe de Suisse qui se qualifie systématiquement pour les phases à élimination directe des grands tournois depuis la Coupe du monde 2014. «C'est l'esprit d'équipe avant tout. Je peux parler depuis 2017, quand j'ai effectué mes débuts, et c'est ça la clé. On n'a pas des stars mondiales à trois postes comme d'autres nations, mais on est constants et on joue en équipe. A l'Euro, on a dépassé les huitièmes de finale à deux reprises, ce qu'on n'a pas encore fait en Coupe du monde. On veut y arriver cette fois, mais la route est encore longue», a répondu Manuel Akanji.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Colombie
Colombie
1
2
3
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Panama
Panama
0:0
2
-1
1
4
Croatie
Croatie
0:0
2
-2
1
Playoffs
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