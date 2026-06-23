Jesse Marsch est heureux d'avoir amené le Canada dans une position où il peut gagner son groupe, ce mercredi face à la Suisse à Vancouver. Un nul suffira aux Canucks.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Quand j'ai commencé en équipe nationale, on ne pensait pas trop à la Coupe du monde... On pensait juste à gagner un match ou deux! Alors être en position de remporter notre groupe, cela nous remplit de fierté.» Ainsi s'est exprimé Jonathan David ce mardi, à la veille d'affronter l'équipe de Suisse à Vancouver. L'attaquant canadien vient d'inscrire un hat-trick face au Qatar et sera la principale menace pour la Nati mercredi à 12h (21h en Suisse).

«Beaucoup de nos attaquants sont en confiance, pas seulement Jo! Cette semaine à l'entraînement, ils étaient en feu», s'est réjoui son sélectionneur Jesse Marsch, lequel a fixé un objectif clair à son équipe, et il ne date pas de cette semaine: finir en tête de son groupe dans cette Coupe du monde.

Pas question de penser au match nul en début de match

«Je le dis depuis le début, je n'ai même pas attendu le tirage au sort. Il y a deux ans, tout le monde disait que j'étais fou. Mais là, nous y sommes: nous avons la possibilité de terminer premiers de ce groupe», a enchaîné l'Américain, lequel a instauré un état d'esprit conquérant à son équipe.

Et même le fait de pouvoir se contenter d'un match nul face à la Suisse ne freinera pas les ambitions des Canucks, en tout cas jusqu'aux dernières minutes du match si le score reste à égalité. Les Canadiens disposent en effet d'une meilleure différence de buts (+6) par rapport à la Suisse (+3) et cela aura son importance en cas de match nul mercredi.

«Mettre de l'intensité et presser haut»

«Nous voulons presser la Suisse haut et rien ne changera ce mercredi. Nous voulons être agressifs, sans l'être trop. Nous voulons jouer notre jeu, tout simplement. Si j'arrivais face aux joueurs ce soir et que je leur disais 'On va jouer autrement, on va attendre la Suisse', ils me regarderaient bizarrement et me demanderaient 'Coach, qu'est-ce que vous faites?'. On va être fidèles à nos principes. On va s'adapter un peu à l'adversaire, comme on le fait toujours, mais on va surtout jouer comme on aime le faire, c'est-à-dire en mettant de l'intensité et en pressant haut», a ajouté Jesse Marsch, lequel veut absolument terminer premier du groupe pour rester à Vancouver en seizièmes et, pourquoi pas, en huitièmes.

En cas de défaite face à la Nati, les Canadiens devraient en effet descendre à Los Angeles et ce n'est clairement pas leur objectif. «On est ici à Vancouver et on veut y rester, c'est très clair!», a appuyé l'ancien entraîneur de Leeds.

Jesse Marsch, qui a notamment entraîné Noah Okafor à Salzbourg, se dit «très admiratif» du travail de Murat Yakin à la tête de la sélection. «Ce qu'il accomplit est remarquable. La Suisse maîtrise différents systèmes et styles de jeu, ils sont très compliqués à jouer.»

«Je ne veux pas être accueillant à ce point»

Il s'est même ensuite aventuré sur un terrain moins footballistique. «Il y a beaucoup de similitudes entre la Suisse et le Canada, et je pense que beaucoup de Suisses découvrent ce pays avec grand plaisir depuis leur arrivée. Ce sont deux pays multiculturaux et très accueillants, en plus d'être très beaux. Mais ne vous y trompez pas: je veux que l'on gagne mercredi. Je ne veux pas être accueillant à ce point», a-t-il rigolé, provoquant quelques sourires dans l'assistance, en révélant également que ses joueurs avaient eu droit à un soutien de choix de la part d'un des meilleurs sportifs de l'histoire du pays.

«Nous avons reçu une vidéo de Steve Nash, ce qui était une surprise pour les joueurs», a-t-il expliqué. Reste à savoir si les conseils d'un double MVP de NBA suffiront à faire tomber la Suisse