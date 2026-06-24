Le gardien du Canada a dû surmonter un immense traumatisme

Pour prendre la première place du groupe, il faudra battre le Canada et Maxime Crépeau. Le gardien d'Orlando City est en train de surmonter un traumatisme immense durant la Coupe du monde disputée chez lui.

Alain Kunz

Même Shakespeare, sans doute le plus grand dramaturge de tous les temps, aurait eu du mal à inventer pareil scénario. 5 novembre 2022, Los Angeles. Le LAFC vise son premier titre de MLS en finale contre le Philadelphia Union. À 2-2, le Canadien Maxime Crépeau (28 ans) garde les buts californiens. Peu avant la fin des prolongations, il se jette dans les pieds d'un Philadelphien lancé seul au but et l'arrête. «Arrêter» est un grand mot: c'est un choc d'une rare violence. Verdict: carton rouge pour Crépeau... et jambe cassée. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, où il était pourtant désigné numéro un.

Et ce n'est pas tout! Dans le temps additionnel des prolongations, Philadelphie passe devant. À L.A., on se croit condamné. Mais les longues minutes consacrées aux soins de Crépeau étirent le temps additionnel à l'infini... et Gareth Bale finit par égaliser à la 128e minute. Lors des tirs au but, c'est John McCarthy, le remplaçant de Crépeau, qui devient le héros en repoussant deux tentatives. Le LAFC est champion de MLS pour la première fois de son histoire! Crépeau, lui, regardera la Coupe du monde depuis son canapé.

Contre la Bosnie, Crépeau sauve le point

Quatre ans plus tard, à l'approche du tournoi, ce n'est plus une fracture qui fait la une, mais une bonne nouvelle: après un duel serré avec Dayne St. Clair (Inter Miami), le sélectionneur Jesse Marsch fait de Crépeau son numéro un. Le Québécois peut enfin vivre son rêve. Et de quelle manière! Face à la star de Stuttgart Ermedin Demirovic, il sauve le match nul (1-1) contre la Bosnie-Herzégovine en repoussant la tentative de l'ancien Saint-Gallois. Cette fois dans les règles de l'art - et sans se briser la jambe. Mieux: lors du carton 6-0 contre le Qatar, il signe le premier blanchissage d'un gardien canadien en Coupe du monde!

Forcément, l'homme à la barbe impeccablement taillée jubile après la victoire. «Hé, un journaliste suisse! Je change tout de suite de langue!», lance-t-il, avant d'évoquer en français un match qui s'annonce décisif. «Un très gros match! Les Suisses sont incroyablement bien organisés, avec des joueurs de très haut niveau. Il nous faudra un match parfait de notre côté pour tenir le coup et faire du rêve de la première place une réalité.» Et de glisser, sourire en coin: «C'est une très belle équipe!»

Où Crépeau a-t-il éclos? À Vancouver!

Sauf que cette Suisse-là a justement été tenue en échec par le Qatar (1-1). Faut-il pour autant faire du Canada le favori? «On sait bien qu'un premier match de groupe peut basculer d'un côté comme de l'autre, précise le gardien. Notre première mi-temps contre la Bosnie allait d'ailleurs dans ce sens. Tout le monde veut briser la glace le plus vite possible. Mais ça ne marche pas toujours.»

Embolo et Manzambi dans le rôle de Messi et Alvarez

Maxime répeau a pourtant des arguments. Vétéran de la MLS, il connaît la ligue par cœur. Et il connaît surtout le théâtre de la rencontre, le BC Place Stadium de Vancouver: c'est ici, chez les Whitecaps, qu'il a explosé en 2018 dans le championnat nord-américain - une consécration que son Québec natal ne lui avait pas offerte. C'est sous le maillot à la feuille d'érable qu'il s'impose vraiment, en 2024, quand le Canada crée la sensation en atteignant les demi-finales de la Copa América.

Crépeau y est pour beaucoup: un 0-0 héroïque face au Chili en poules, puis deux penalties détournés contre le Venezuela en quarts. Seule l'Argentine se montre trop forte: Alvarez et Messi ont fini par éliminer les Canadiens. Peut-être qu'Embolo et Manzambi se chargeront cette fois de se défaire des coorganisateurs, ans pour autant les sortir du tournoi puisqu'ils sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite de la compétition.