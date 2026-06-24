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Succès contre la RD Congo
La Colombie logiquement qualifiée pour les 16es de finale

La Colombie a logiquement assuré sa place pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Après son succès 3-1 sur l’Ouzbékistan, elle a battu la RD du Congo 1-0 à Guadalajara.
Publié: il y a 33 minutes
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Daniel Muñoz a inscrit le seul but du match.
Photo: AFP

Patiente et nullement découragée par les miracles du portier adverse Lionel Mpasi, la formation sud-américaine a passé l’épaule à la 76e minute sur un but heureux de Daniel Munoz. Déjà auteur de l’ouverture du score contre l’Ouzbékistan, le latéral de Crystal Palace a vu sa frappe légèrement déviée par Steve Kapuadi. L’intervention du joueur du Widzew Lodz a pris à contre-pied Mpasi.

Il fallait bien un tel coup du sort pour battre le gardien remplaçant du Havre derrière l’ex-Lausannois Mory Diaw. Pendant les 75 premières minutes de cette rencontre, Lionel Mpasi a multiplié les parades dans un style presque incomparable. Fort heureusement pour le spectacle, cette défaite contre la Colombie n’hypothèque pas les chances de qualification des Congolais. S’ils battent l’Ouzbékistan, on aura bien des chances d’applaudir Mpasi dans un seizième de finale.

La Colombie, quant à elle, jouera la première place de ce groupe K samedi à Miami contre le Portugal. Un nul suffira à Luis Diaz et à ses coéquipiers pour conserver leur première place et bénéficier d’un tableau favorable pour la suite de la compétition. Mais même s’ils sont tombés sur un gardien en état de grâce, les Colombiens ont dévoilé quelques failles dans cette rencontre. Leur extrême fébrilité dans les dernières minutes qui ont vu Nathanaël Mbuku se procurer deux chances en or pour égaliser fut aussi soudaine qu'inattendue.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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