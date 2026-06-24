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Luka Modric célébré
La Croatie se relance face au Panama

Finaliste en 2018 et demi-finaliste en 2022, la Croatie est toujours en vie. Victorieuse 1-0 du Panama à Toronto, elle a gagné le match qu’elle devait impérativement gagner pour le jubilé de Luka Modric.
Publié: 03:45 heures
|
Dernière mise à jour: 03:46 heures
Pour son 200e match avec la Croatie, Luka Modric a été honoré
Photo: Chris Young/The Canadian Press via AP

A Toronto, la Croatie s’est imposée 1-0 devant le Panama. La décision est tombée à la 54e minute sur une action d’école : une combinaison sur le flanc droit avant le centre de Josip Stanisic au second poteau pour Ante Budimir. Introduit à la pause, l’attaquant d’Osasuna a ainsi inscrit à 34 ans l’un des buts les plus importants de sa carrière.

Après la défaite 4-2 devant l’Angleterre à Dallas, la Croatie a cueilli les trois points indispensables qui lui offrent un «32e de finale» contre le Ghana samedi à Philadelphie. Il leur faudra toutefois élever le curseur pour assurer sa qualification. Face à un courageux Panama qui a concédé une deuxième défaite sur ce score de 1-0 synonyme d'élimination, les Croates n’ont, en effet, pas témoigné de la maitrise attendue. Heureusement pour eux, le portier Dominik Livakovic a réussi les arrêts qu’il fallait.

Cette rencontre fut, par ailleurs, celle de la 200e sélection de Luka Modric. A 41 ans, il est le troisième joueur à franchir ce cap des 200 matches en équipe nationale après Cristiano Ronaldo (230) et Lionel Messi (201). Remplacé à la 81e, il aura, comme toujours, su livrer la marchandise.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Colombie
Colombie
0:0
2
2
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0:0
2
0
2
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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