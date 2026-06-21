Le coup de gueule de la nuit est signé Marcelo Bielsa

Les matches de la nuit
Groupe F (samedi soir)
Pays-Bas - Suède 5-1 (2-0)
Buts 5e Brobbey 1-0. 17e Brobbey 2-0. 47e Gakpo 3-0. 54e Gakpo 4-0. 59e Elanga 4-1. 89e Summerville 5-1.
Le compte rendu du match
Groupe E (samedi soir)
Allemagne - Côte d'Ivoire 2-1 (0-1)
Buts 30e Kessié 0-1. 68e Undav 1-1. 94e Undav 2-1.
Le compte rendu du match
Groupe E
Équateur - Curaçao 0-0
Le compte rendu du match
Groupe F
Tunisie - Japon, match en cours
L'info de la nuit
Forfait pour le match contre l'Écosse, Raphinha, blessé à la cuisse, inquiète le Brésil. Le joueur du FC Barcelone va suivre un «traitement intensif» après avoir subi une lésion musculaire à la cuisse droite, a indiqué samedi la Confédération brésilienne de football (CBF). Le Brésilien sera donc très probablement forfait pour le prochain match contre l'Ecosse mercredi et incertain également pour la suite du tournoi, même s'il reste avec l'équipe brésilienne.
L'info de la nuit (II)
Accusée de pénaliser la sélection iranienne, la Maison-Blanche a confirmé à la «BBC» que des discussions étaient en cours pour assouplir les conditions d'entrée de Team Melli. Elle jouera son dernier match de groupe, contre l'Égypte à Seattle. Depuis le début du Mondial, l'Iran ne peut entrer sur le sol américain que 24 heures avant chacun de ses matches et doit repartir le soir même. Une contrainte que le sélectionneur Amir Ghalenoei a qualifiée de traitement réservé à l'équipe «la plus opprimée» du tournoi, et qui a poussé la fédération iranienne à déposer une plainte auprès de la FIFA.
L'argument est logistique. Pour les deux premières rencontres à Los Angeles, à une demi-heure de vol de la base arrière iranienne installée au Mexique, les restrictions restaient «raisonnables» aux yeux de Giuliani. Mais le trajet vers Seattle peut atteindre trois heures, ce qui justifierait un aménagement.
La polémique de la nuit
Le prix élevé de la bière à Toronto laisse les supporters allemands perplexes. De nombreux fans ont fait le déplacement depuis Houston pour participer à la fête du football dans la métropole canadienne, mais le prix d’une simple bière vient quelque peu gâcher l’ambiance.
«Je dois dire que les prix de la bière au Canada et aux États-Unis sont nettement plus élevés qu’en Allemagne», se plaint Mats Kauer, 47 ans. «Chez nous, une grande bière coûte environ six à sept dollars. Ici, il faut compter entre dix et quatorze dollars, et même dix-sept dollars dans le stade! C’est absurde. La bière est un produit de première nécessité!», lance-t-il en riant.
Le chiffre de la nuit
15 arrêts. Eloy Room, le gardien de Curaçao a réalisé un exploit historique lors du match nul face à l'Équateur. En arrêtant les 15 tirs dans sa direction, il est devenu le premier gardien à préserver sa cage inviolée en ayant eu autant de travail. Cette statistique est analysée depuis 1966!
La phrase de la nuit
Le sélectionneur de l'Uruguay, Marcelo Bielsa, a critiqué samedi les pauses d'hydratation imposées dans tous les matches de la Coupe du monde, affirmant qu'elles «n'apportent rien et enlèvent beaucoup au football».
«Jouer quatre périodes au lieu de deux altère la conception même du football», a estimé le technicien argentin. On n'a pas pensé aux conséquences que cela peut avoir sur ce sport, mais plutôt à un autre type de répercussions», a ajouté Bielsa, évoquant sans les nommer les immenses bénéfices générés par les pages publicitaires à la télévision durant ce laps de temps. Au point qu'elles durent parfois plus longtemps que prévu et retardent la reprise de la rencontre.
La question du jour
Le programme du jour
Di. 21 juin, 18h00. Groupe H: Espagne - Arabie - Saoudite
Di. 21 juin, 21h00. Groupe G: Belgique - Iran
Lu. 22 juin, 00h00. Groupe H: Uruguay - Cap Vert
Lu. 22 juin, 03h00. Groupe G: Nouvelle-Zélande - Égypte
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
2
6
4
2
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
2
3
4
2
Maroc
2
1
4
3
Écosse
2
0
3
4
Haïti
2
-4
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
3:0
2
3
4
3
Suède
2
0
3
4
Tunisie
0:3
2
-7
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgique
1
0
1
4
Egypte
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
1
3
3
2
France
1
2
3
3
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
1
3
3
2
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Croatie
1
-2
0