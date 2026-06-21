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Le Japon s'impose aisément
Le Servettien Dylan Bronn participe au naufrage tunisien

Le Japon a relancé ses actions dans la Coupe du monde samedi. Les Samouraïs Bleus ont écrasé une pâle Tunisie 4-0 à Monterrey au Mexique pour rejoindre les Pays-Bas en tête du groupe F.
Publié: il y a 55 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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Le Servettien Dylan Bronn n'a joué qu'une mi-temps pour la Tunisie.
Photo: AFP

Les Japonais, qui avaient arraché le nul (2-2) face aux Néerlandais pour leur entrée en lice, ont maîtrisé leur sujet face à une équipe de Tunisie où le défenseur servettien Dylan Bronn a été remplacé à la mi-temps. La rapide ouverture de score du milieu de terrain de Crystal Palace Daichi Kamada (4e minute) a facilité la tâche nippone.

Ce match, le 1000e de l'histoire de la Coupe du monde, était même déjà plié à la 30e lorsque l'attaquant du Feyenoord Rotterdam, Ayase Ueda, a doublé la mise d'une frappe précise du pied droit armée dans la surface de réparation. La défense tunisienne a paru bien passive en la circonstance.

Pas de miracle avec Hervé Renard

Le Japon du sélectionneur Hajime Moriyasu, qui a aussi frappé deux fois en deuxième mi-temps grâce à Junya Ito (69e) et Ueda (84e), jouera donc sa qualification pour les 16es de finale jeudi prochain face à la Suède à Dallas. La Tunisie, qui est d'ores et déjà éliminée, se frottera aux Pays-Bas dans le même temps à Kansas City.

Le miracle n'a donc pas eu lieu pour la Tunisie, dont la lourde défaite face à la Suède (5-1) avait coûté sa place au sélectionneur Sabri Lamouchi. Pire: les Aigles de Carthage, désormais sous la férule d'Hervé Renard, n'ont rien montré samedi avec 2 tirs (aucun cadré), et seulement 0,04 but escompté ("expected goal").

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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