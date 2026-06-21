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Deniz Undav décisif
Quel choc! La Mannschaft renverse les Eléphants au terme d'un duel spectaculaire

L'Allemagne a vaincu la Côte d'Ivoire 2-1, samedi à Toronto. L'attaquant de Stuttgart Deniz Undav, entré à l'heure de jeu, s'est fait l'auteur d'un doublé pour renverse le match et offrir la qualification pour les 16es de finale du Mondial à la Mannschaft.
Publié: 00:18 heures
|
Dernière mise à jour: 00:19 heures
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Les Allemands ont fait la différence dans les arrêts de jeu.
Photo: imago/Kirchner-Media
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ATS Agence télégraphique suisse

Deniz Undav est le héros inattendu dont avait besoin l'Allemagne! Menée 1-0 jusqu'à la 68e, la Mannschaft a renversé la Côte d'Ivoire grâce à un doublé de l'attaquant de Stuttgart (68e et 90e+4), lancé à l'heure de jeu par un Julian Nagelsmann qui pourra se satisfaire d'avoir réalisé un coaching gagnant.

Tout n'avait en effet pas commencé de la bonne manière pour les Allemands. Dominée lors de la première demi-heure, la Côte d'Ivoire a profité de la coupure due à la pause publicitaire pour revenir avec un tout autre visage. La «pause fraîcheur» s'est alors transformée en douche froide pour l'Allemagne, qui a encaissé l'ouverture du score de Franck Kessié quelques instants après son retour sur le terrain (30e).

L'Allemagne de l'éternel Manuel Neuer, qui est devenu samedi le gardien le plus «capé» en Coupe du monde (21 matches, dépassant Hugo Lloris) s'était pourtant créé les meilleures occasions jusqu'ici. Kai Havertz avait forcé le gardien des Eléphants Yahia Fofana à la parade sur une tête dangereuse (10e), avant qu'Aleksandar Pavlovic ne se voie refuser un but pour une faute sur le portier adverse (21e).

Le coaching gagnant de Julian Nagelsmann

Mais à force de pousser face à des Eléphants prudents, misant sur leur vitesse de percussion en contre, les hommes de Julian Nagelsmann ont fini par faire sauter le verrou. Ceci grâce à un coaching gagnant de l'ancien entraîneur du Bayern, qui a lancé Nadiem Amiri et Deniz Undav à la 60e, avant que ce dernier n'égalise... huit minutes plus tard sur un service parfait... d'Amiri! L'attaquant de 29 ans inscrivait ainsi son huitième but en 11 sélections seulement.

Dans les arrêts de jeu et après plusieurs grosses occasions de chaque côté, Undav a encore frappé, offrant à l'Allemagne un succès synonyme de qualification pour la pahse finale, après les échecs de 2018 et 2022 (élimination en poules).

L'épilogue de ce groupe E aura lieu jeudi; l'Allemagne affrontera l'Equateur au MetLife Stadium, alors que la Côte d'Ivoire tentera de se qualifier pour la première fois en phase finale d'un Mondial, face à Curaçao à Philadelphie.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Suède
Suède
2
0
3
3
Japon
Japon
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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