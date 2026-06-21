Accusée de pénaliser la sélection iranienne, la Maison-Blanche a confirmé à la «BBC» que des discussions étaient en cours pour assouplir les conditions d'entrée de Team Melli. Elle jouera son dernier match de groupe, contre l'Égypte à Seattle.

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La pression a fini par payer. Depuis le début du Mondial, l'Iran ne peut entrer sur le sol américain que 24 heures avant chacun de ses matches et doit repartir le soir même. Une contrainte que le sélectionneur Amir Ghalenoei a qualifiée de traitement réservé à l'équipe «la plus opprimée» du tournoi, et qui a poussé la fédération iranienne à déposer une plainte auprès de la FIFA.

Selon la «BBC», Washington serait désormais disposé à revoir sa copie. Andrew Giuliani, patron de la task force Coupe du monde de la Maison-Blanche, a confirmé que des négociations étaient ouvertes au sujet du troisième match de groupe de l'Iran, face à l'Égypte, le 26 juin prochain à Seattle.

L'argument est logistique. Pour les deux premières rencontres à Los Angeles, à une demi-heure de vol de la base arrière iranienne installée au Mexique, les restrictions restaient «raisonnables» aux yeux de Giuliani. Mais le trajet vers Seattle peut atteindre trois heures, ce qui justifierait un aménagement.

Donald Trump cherche l'équilibre

Le responsable américain a tenu à rappeler le cadre: «Le président veut s'assurer que ce tournoi trouve un équilibre compétitif, tout en veillant à ce que des individus malintentionnés n'entrent pas dans le pays.» Il a souligné que Donald Trump avait signé un décret autorisant la sélection iranienne à disputer la compétition.

De son côté, la fédération iranienne a redit à la «BBC» que ces règles étaient «incompatibles avec le principe d'égalité de traitement entre les équipes participantes» et risquaient de nuire à leur préparation. Avant de défier l'Égypte, l'Iran, qui a lancé son Mondial par un nul spectaculaire (2-2) contre la Nouvelle-Zélande, affronte la Belgique ce dimanche à Los Angeles.