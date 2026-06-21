DE
FR

«Sélection la plus opprimée»
Washington se dit prêt à assouplir les règles pour l'Iran

Accusée de pénaliser la sélection iranienne, la Maison-Blanche a confirmé à la «BBC» que des discussions étaient en cours pour assouplir les conditions d'entrée de Team Melli. Elle jouera son dernier match de groupe, contre l'Égypte à Seattle.
Publié: il y a 22 minutes
1/2
L'équipe d'iran s'entraîne à Tijuana, au Mexique.
Photo: AFP
Blick Sport

La pression a fini par payer. Depuis le début du Mondial, l'Iran ne peut entrer sur le sol américain que 24 heures avant chacun de ses matches et doit repartir le soir même. Une contrainte que le sélectionneur Amir Ghalenoei a qualifiée de traitement réservé à l'équipe «la plus opprimée» du tournoi, et qui a poussé la fédération iranienne à déposer une plainte auprès de la FIFA.

Selon la «BBC», Washington serait désormais disposé à revoir sa copie. Andrew Giuliani, patron de la task force Coupe du monde de la Maison-Blanche, a confirmé que des négociations étaient ouvertes au sujet du troisième match de groupe de l'Iran, face à l'Égypte, le 26 juin prochain à Seattle.

L'argument est logistique. Pour les deux premières rencontres à Los Angeles, à une demi-heure de vol de la base arrière iranienne installée au Mexique, les restrictions restaient «raisonnables» aux yeux de Giuliani. Mais le trajet vers Seattle peut atteindre trois heures, ce qui justifierait un aménagement. 

Donald Trump cherche l'équilibre

Le responsable américain a tenu à rappeler le cadre: «Le président veut s'assurer que ce tournoi trouve un équilibre compétitif, tout en veillant à ce que des individus malintentionnés n'entrent pas dans le pays.» Il a souligné que Donald Trump avait signé un décret autorisant la sélection iranienne à disputer la compétition.

De son côté, la fédération iranienne a redit à la «BBC» que ces règles étaient «incompatibles avec le principe d'égalité de traitement entre les équipes participantes» et risquaient de nuire à leur préparation. Avant de défier l'Égypte, l'Iran, qui a lancé son Mondial par un nul spectaculaire (2-2) contre la Nouvelle-Zélande, affronte la Belgique ce dimanche à Los Angeles.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
0:0
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
0:0
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Suède
Suède
2
0
3
3
Japon
Japon
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026