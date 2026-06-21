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Forfait pour tout le Mondial?
La cuisse de Raphinha fait trembler le Brésil

Forfait pour le match contre l'Écosse, Raphinha, blessé à la cuisse, inquiète le Brésil. L'ailier de 29 ans suit un traitement intensif pour revenir rapidement au sein de la Seleçao.
Publié: il y a 57 minutes
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L'état de la cuisse de Raphinha n'inspire rien de bon aux Brésiliens.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Brésil et son attaquant Raphinha sont en plein doute. Le joueur du FC Barcelone va suivre un «traitement intensif» après avoir subi une lésion musculaire à la cuisse droite, a indiqué samedi la Confédération brésilienne de football (CBF).

Le Brésilien sera donc très probablement forfait pour le prochain match contre l'Ecosse mercredi et incertain également pour la suite du tournoi, même s'il reste avec l'équipe brésilienne.

Une lésion musculaire à la cuisse

Au lendemain de la victoire contre Haïti (3-0), l'attaquant de 29 ans a passé des examens médicaux samedi qui ont confirmé la nature de la blessure, une lésion musculaire à la cuisse droite.

«Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, sous la supervision de l'équipe médicale de la sélection brésilienne, dans le but de se rétablir et de reprendre son activité le plus rapidement possible», a écrit la CBF dans un communiqué.

Vendredi, l'ailier du FC Barcelone a été contraint de quitter la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie à la 40e minute. Cette alerte musculaire a ravivé des inquiétudes pour la Seleçao et son sélectionneur Carlo Ancelotti autour de Raphinha, régulièrement freiné par des pépins physiques aux cuisses ces derniers mois.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Suède
Suède
2
0
3
3
Japon
Japon
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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