La cuisse de Raphinha fait trembler le Brésil

Forfait pour le match contre l'Écosse, Raphinha, blessé à la cuisse, inquiète le Brésil. L'ailier de 29 ans suit un traitement intensif pour revenir rapidement au sein de la Seleçao.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Brésil et son attaquant Raphinha sont en plein doute. Le joueur du FC Barcelone va suivre un «traitement intensif» après avoir subi une lésion musculaire à la cuisse droite, a indiqué samedi la Confédération brésilienne de football (CBF).

Le Brésilien sera donc très probablement forfait pour le prochain match contre l'Ecosse mercredi et incertain également pour la suite du tournoi, même s'il reste avec l'équipe brésilienne.

Une lésion musculaire à la cuisse

Au lendemain de la victoire contre Haïti (3-0), l'attaquant de 29 ans a passé des examens médicaux samedi qui ont confirmé la nature de la blessure, une lésion musculaire à la cuisse droite.

«Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, sous la supervision de l'équipe médicale de la sélection brésilienne, dans le but de se rétablir et de reprendre son activité le plus rapidement possible», a écrit la CBF dans un communiqué.

Vendredi, l'ailier du FC Barcelone a été contraint de quitter la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie à la 40e minute. Cette alerte musculaire a ravivé des inquiétudes pour la Seleçao et son sélectionneur Carlo Ancelotti autour de Raphinha, régulièrement freiné par des pépins physiques aux cuisses ces derniers mois.