Au mondial 2026, le prix de la bière atteint parfois 17 dollars, doit deux fois plus qu'en Allemagne. De nombreux supporters de la Mannschaft se montrent mécontents.

Les supporters allemands choqués par le prix de la bière

Les supporters allemands choqués par le prix de la bière

Blick Sportdesk

Le prix élevé de la bière à Toronto laissent les supporters allemands perplexes. De nombreux fans ont fait le déplacement depuis Houston pour participer à la fête du football dans la métropole canadienne, mais le prix d’une simple bière vient quelque peu gâcher l’ambiance.

«Produit de première nécessité»

«Je dois dire que les prix de la bière au Canada et aux États-Unis sont nettement plus élevés qu’en Allemagne», se plaint Mats Kauer, 47 ans. «Chez nous, une grande bière coûte environ six à sept dollars. Ici, il faut compter entre dix et quatorze dollars, et même dix-sept dollars dans le stade! C’est absurde. La bière est un produit de première nécessité!», lance-t-il en riant.

La présidente du fan-club du Bayern Munich à Toronto, Anne-Marie Seessle, critique quant à elle le prix des billets: «C’est tout simplement scandaleux. J’ai payé 1 000 dollars canadiens (environ 570 francs) pour une place.»

Nette inflation alimentaire

Le Canada, pays hôte de la Coupe du monde, affiche l’un des taux d’inflation alimentaire les plus élevés parmi les pays du G7, rapporte l’agence Reuters. Dans les bars et les restaurants, il faut en outre ajouter une taxe de 13% ainsi qu’un pourboire généralement compris entre 12 et 20%.

Heiner, un Berlinois de 61 ans qui souhaite assister à tous les matches de l’équipe d’Allemagne, décrit Toronto comme «une ville agréable avec une excellente ambiance». Mais lui aussi déplore le prix des consommations : «La bière coûte ici aussi cher qu’à l’Oktoberfest de Munich. Un litre revient même 50 % plus cher.»

Les gérants des pubs torontois défendent toutefois leur politique tarifaire. Selon eux, les prix restent raisonnables en comparaison de ceux pratiqués en Europe. Ils soulignent surtout que la très forte demande générée par le tournoi constitue actuellement leur principal défi.