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«Absurde»
Les supporters allemands choqués par le prix de la bière

Au mondial 2026, le prix de la bière atteint parfois 17 dollars, doit deux fois plus qu'en Allemagne. De nombreux supporters de la Mannschaft se montrent mécontents.
Publié: il y a 47 minutes
Le prix de la bière au Canada ne plaît pas aux supporters allemands.
Photo: AFP
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Blick Sportdesk

Le prix élevé de la bière à Toronto laissent les supporters allemands perplexes. De nombreux fans ont fait le déplacement depuis Houston pour participer à la fête du football dans la métropole canadienne, mais le prix d’une simple bière vient quelque peu gâcher l’ambiance.

«Produit de première nécessité»

«Je dois dire que les prix de la bière au Canada et aux États-Unis sont nettement plus élevés qu’en Allemagne», se plaint Mats Kauer, 47 ans. «Chez nous, une grande bière coûte environ six à sept dollars. Ici, il faut compter entre dix et quatorze dollars, et même dix-sept dollars dans le stade! C’est absurde. La bière est un produit de première nécessité!», lance-t-il en riant.

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La présidente du fan-club du Bayern Munich à Toronto, Anne-Marie Seessle, critique quant à elle le prix des billets: «C’est tout simplement scandaleux. J’ai payé 1 000 dollars canadiens (environ 570 francs) pour une place.»

Nette inflation alimentaire

Le Canada, pays hôte de la Coupe du monde, affiche l’un des taux d’inflation alimentaire les plus élevés parmi les pays du G7, rapporte l’agence Reuters. Dans les bars et les restaurants, il faut en outre ajouter une taxe de 13% ainsi qu’un pourboire généralement compris entre 12 et 20%.

Heiner, un Berlinois de 61 ans qui souhaite assister à tous les matches de l’équipe d’Allemagne, décrit Toronto comme «une ville agréable avec une excellente ambiance». Mais lui aussi déplore le prix des consommations : «La bière coûte ici aussi cher qu’à l’Oktoberfest de Munich. Un litre revient même 50 % plus cher.»

Les gérants des pubs torontois défendent toutefois leur politique tarifaire. Selon eux, les prix restent raisonnables en comparaison de ceux pratiqués en Europe. Ils soulignent surtout que la très forte demande générée par le tournoi constitue actuellement leur principal défi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Suède
Suède
2
0
3
3
Japon
Japon
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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