Moins populaire à l'international que Budweiser, Michelob, bière officielle de la Coupe du monde et numéro 1 aux Etats-Unis, veut profiter de l'exposition universelle du tournoi pour gagner en notoriété. Reportage sur la plage de Santa Monica.

Michelob cherche à se faire un nom en dehors des Etats-Unis grâce à la Coupe du monde

Michelob cherche à se faire un nom en dehors des Etats-Unis grâce à la Coupe du monde

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Johan Manzambi n'a même pas encore l'âge légal pour commander une bière en Californie. À 20 ans, le Genevois devra patienter encore quelques mois avant de pouvoir acheter lui-même une pinte dans un bar de Los Angeles. Cela ne l'a pourtant pas empêché de recevoir, jeudi soir après son entrée fracassante contre la Bosnie-Herzégovine, le trophée officiel de «Michelob ULTRA Superior Player of the Match».

Le numéro 9 de l'équipe de Suisse a donc posé avec son trophée... mais n'a pas eu droit à une bière d'accompagnement, ce qui n'a pas dû le chagriner tant que ça. Et si l'envie lui avait pris de célébrer son doublé plus tard dans la soirée, nul doute que le team manager de la Nati aurait trouvé une solution dans un coin de l'hôtel.

Car ici, aux Etats-Unis, Michelob est partout. Absolument partout. Ce qui est d'autant plus étonnant pour un Européen que, de Lisbonne à Athènes, le nom Michelob évoque rarement quelque chose. Quand on pense bière américaine, les premiers réflexes s'appellent généralement Budweiser, Miller ou, pour les amateurs de houblon plus artisanal, Brooklyn Brewery. Michelob appartient pourtant à une autre dimension. Et largement.

Michelob, numéro 1 aux Etats-Unis

Réputée pour son goût léger et accessible, la marque est ainsi devenue il y a quelques mois la bière la plus vendue du pays, dépassant les géants Modelo et Bud Light. Selon plusieurs estimations, elle a écoulé près de deux milliards de litres en 2025, soit environ 8,5% du marché américain!

Et à l'occasion de cette Coupe du monde, Michelob entend bien transformer son succès national en vitrine internationale, en étant partenaire du tournoi, et en en profitant pour marquer les esprits.

La marque de Saint-Louis, dans le Missouri, propriété d'Anheuser-Busch a ainsi installé deux immenses fan-zones éphémères pendant le tournoi: l'une à New York, l'autre sur l'un des sites les plus emblématiques de Californie, la plage de Santa Monica, célèbre pour ses innombrables apparitions dans des films hollywoodiens (le meilleur de tous étant évidemment 'Les Blancs ne savent pas sauter').

Une fan-zone face à l'Océan pacifique

Vendredi à midi, l'endroit déborde déjà de supporters venus assister à Etats-Unis–Australie. Quelques mètres seulement séparent les écrans géants de l'océan Pacifique. Derrière les gradins improvisés, les vagues défilent sans interruption tandis que le soleil a la bonne idée de ne pas taper trop fortt. Devant l'écran, des centaines de supporters coiffés de casquettes étoilées lèvent leurs gobelets en plastique Michelob à chaque occasion américaine.

D'un côté, l'une des plages les plus célèbres du monde, immense bande de sable blond qui semble ne jamais finir. De l'autre, une scène ultra-moderne faite d'écrans géants, de musique à plein volume et de sponsors omniprésents. Les visiteurs occasionnels s'arrêtent régulièrement pour photographier le paysage. Les habitants, eux, passent presque sans y prêter attention.

«C'est comme ça, on finit par ne plus voir ce qu'on a sous les yeux», sourit Darrin à la mi-temps. «Mais je comprends qu'un Européen soit impressionné», lâche-t-il, taquin.

L'entrée est gratuite, la place bondée

Sous le soleil californien, entre les palmiers, les terrains de beach-volley et les joggeurs qui longent la promenade, la Coupe du monde prend ici des airs de festival permanent. Michelob a mis les moyens pour son opération séduction, ouverte gratuitement du 12 au 25 juin. Mieux vaut toutefois réserver sa place: à certaines heures, l'accès devient compliqué tant l'affluence est importante.

La seconde période débute à 13h. Sarah, lunettes de soleil vissées sur le nez et chapeau de paille sur la tête, sirote tranquillement sa Michelob.«Ce que j'aime, c'est qu'elle est légère. Je peux en boire deux ou trois sans être assommée», sourit-elle. La Californienne se définirait-elle comme un passionnée de football?

«Pas vraiment. Je découvre un peu. Ce que j'aime surtout, c'est l'ambiance. Voir toutes ces nationalités réunies au même endroit. On dit souvent que les Américains ne s'intéressent pas au reste du monde, mais ici à Los Angeles, c'est faux. Cette ville vit grâce à toutes les cultures qui la composent», répond-elle. Et le match? Elle éclate de rire. «Je veux juste que les USA gagnent.»

La fan-zone se vide, la plage se remplit

Quelques minutes plus tard, le coup de sifflet final déclenche une explosion de joie parfaitement prévisible. Les chants résonnent entre les palmiers, les bières se lèvent une dernière fois vers le ciel bleu de Californie et les supporters américains savourent leur victoire. Puis, presque aussi vite qu'elle s'était remplie, la fan-zone commence gentiment à se vider malgré le prochain rendez-vous, cet Ecosse-Maroc de 15h, qui passionne logiquement moins les Californiens.

En contrebas, en revanche, le spectacle ne fait que commencer. Sur la plage de Santa Monica, les serviettes se multiplient, les familles affluent et les terrains de beach-volley se remplissent. Comme si la Coupe du monde n'était finalement qu'une attraction parmi d'autres dans ce décor de carte postale où, même un vendredi ordinaire, la réalité semble parfois avoir été écrite par Hollywood.