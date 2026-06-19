Cette fois, Murat Yakin a réussi ses changements, et de quelle manière! Le sélectionneur a retrouvé sa touche magique face à la Bosnie-Herzégovine, mais se heurte désormais à un (bon) problème nommé Johan Manzambi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ruben Vargas impliqué sur les trois premiers buts suisses, Djibril Sow qui obtient le penalty du 4-1. Et bien sûr le phénomène Johan Manzambi, auteur d'un doublé, dont l'ouverture du score sur son tout premier ballon. Cette fois, c'est indéniable, Murat Yakin a réussi son coaching ce jeudi face à la Bosnie-Herzégovine. Mieux: le sélectionneur a même eu la touche magique pour ce qui est du timing de son triple changement, puisqu'il a eu lieu pendant la pause fraîcheur, ce qui était fait exprès et a déstabilisé les Bosniens.

Sergej Barbarez, le sélectionneur des Dragons, l'a d'ailleurs reconnu en conférence de presse. «On était bien jusqu'à ce 'cooling break' qui a tourné le match», a fulminé le Bosnien, qui est même allé jusqu'à exagérer en assurant que son équipe était la meilleure sur le terrain jusque-là.

Une pause fraîcheur bien exploitée

Murat Yakin, qui n'avait pas hésité à se montrer critique envers lui-même après son coaching raté face au Qatar, a relevé cette fois, avec une certaine humilité tout de même, qu'il avait été plus heureux. «Mes changements n'avaient pas été faits de manière optimale il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'était bien mieux. J'ai choisi la pause fraîcheur pour les faire et c'était voulu, pour que l'adversaire ne puisse pas réagir. C'était le tournant du match», a-t-il relevé.

Pourquoi avoir attendu aussi tard, alors que la Nati, manifestement, se cassait les dents sur le bloc bosnien depuis le début du match? «Quand tout va bien, tu n'as pas forcément besoin de tout changer. On faisait courir l'adversaire, on imposait notre jeu.» Certes. Mais la Suisse peinait surtout à se créer des occasions contre le bloc bosnien et, sans l'entrée de Ruben Vargas et de Johan Manzambi, l'impression était que la Nati aurait pu jouer encore deux heures sans marquer le moindre but.

Interrogé sur le fait d'avoir laissé Ruben Vargas sur le banc, Murat Yakin a assuré qu'il ne s'agissait pas d'une punition pour son attaquant. «Ill a fait un bon match contre le Qatar. C'était un choix stratégique, tactique, je voulais qu'on soit plus solides défensivement, qu'on laisse moins d'espaces à la Bosnie. Mais c'était sûr qu'il allait entrer en jeu, c'était une question de temps», a répondu le sélectionneur. Son entrée, comme celle du talent genevois, a fait très mal à la Bosnie.

Alors, bien sûr, la question se pose: Johan Manzambi doit-il désormais intégrer le onze de base, au vu de son entrée fracassante? Ces vingt minutes lui donnent de sérieux arguments, qui viennent faire oublier ces deux précédentes prestations, très mièvres, contre l'Australie et le Qatar. Et Murat Yakin n'a pas oublié que sur ces deux matches, son jeune talent est impliqué sur l'égalisation adverse à chaque fois.

Pourquoi lui avoir préféré Fabian Rieder?

«Bien sûr, c'est possible que Johan débute une partie pour nous! C'est un garçon qui a de très grandes qualités footballistiques, un footballeur de rue, d'instinct. Il faut lui laisser de la liberté, c'est sûr, mais il a aussi des choses à apprendre sur le plan défensif. Il peut dribbler, il peut finir les actions. On est heureux de l'avoir dans notre équipe», a-t-il assuré.

Alors pourquoi lui avoir préféré au coup d'envoi Fabian Rieder, auteur d'une prestation poussive? «On doit donner du temps à Johan pour qu'il connaisse les détails de notre structure. Quand il peut dribbler, quand il faut avoir de la discipline.»

En clair: aujourd'hui, Fabian Rieder, ou Michel Aebischer, offrent plus de garanties collectives que le Genevois de 20 ans. Il y a encore cinq jours, après le nul face au Qatar, Granit Xhaka l'avait d'ailleurs ciblé, sans le nommer, assurant que des joueurs entrés en cours de partie avaient manqué de discipline. La critique était en premier lieu pour Johan Manzambi, accusé de dézoner.

Evidemment, cette réponse frustrera beaucoup de supporters de la Nati, qui aimeraient voir plus de Johan Manzambi à chaque match et Murat Yakin risque de faire face à un sérieux problème dans les jours à venir. Avec son entrée fracassante, l'attaquant du SC Freiburg a montré ses qualités au monde entier et, si la Suisse se montrait à nouveau poussive face au Canada sans lui d'entrée de jeu, Murat Yakin se retrouverait sous le feu des critiques. Le sélectionneur n'a jamais eu peur de prendre des décisions impopulaires, ce qui est une de ses forces, mais il ne pourra pas ignorer «l'ouragan Manzambi» bien longtemps.

Que se serait-il passé s'i avait été titulaire?

Et en même temps, comme tout est affaire de nuance et de pondération dans la vie, il n'est pas interdit de prendre un peu de recul et de considérer que le sélectionneur ne fait pas tout faux, tout le temps. Ce jeudi, face à la Bosnie, le scénario du match lui a donné raison, à lui et à son coaching. Prétendre qu'avec Johan Manzambi d'entrée, la Suisse aurait mené 3-0 à la pause est une hypothèse, certes belle à formuler et plaisante à imaginer. Mais la réalité, tout aussi belle mais qui, elle, rapporte trois points bien concrets, est qu'elle a gagné 4-1 avec son joker sorti du banc.