Cette fois, les entrants ont fait tout juste! Johan Manzambi et Ruben Vargas, remplaçants au coup d'envoi, ont offert la victoire 4-1 à la Nati ce jeudi face à une Bosnie accrocheuse. Le soulagement est énorme dans le camp suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Cette fois, les entrants ont fait la différence! A peine apparu sur le terrain, Johan Manzambi a offert la victoire à l'équipe de Suisse ce jeudi face à la Bosnie, d'une reprise parfaite (75e, 1-0). Le Genevois a été le grand artisan de ce large succès (4-1) de la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine ce jeudi, lui qui s'est même offert un doublé grâce à son but en toute fin de match, celui du 3-0, après la deuxième réalisation signée Ruben Vargas, un autre entrant.

Autant Murat Yakin s'était trompé dans son coaching lors du match face au Qatar, ce qu'il avait volontiers reconnu, autant il a retrouvé sa touche magique pour ce duel de tous les dangers face à la Bosnie. Quelle belle façon de répondre aux critiques de la part de toute la Nati, du sélectionneur jusqu'aux joueurs!

La Bosnie gagne dans les tribunes, la Suisse sur le terrain

Non, ce Suisse-Bosnie n'a pas été l'un des plus beaux matches de cette Coupe du monde jusqu'ici spectaculaire, en tout cas pendant 75 minutes, malgré le décor somptueux du SoFi Stadium et de cette enceinte garnie à ras bord (70'026 spectatrices et spectateurs). Les supporters des Dragons ont gagné la batailles des tribunes, et largement, mais les 3000 fans de la Nati ont été courageux et ont cherché à se faire entendre, ce qu'ils ont réussi à faire après l'ouverture du score de Johan Manzambi. Et la Suisse a gagné la bataille qui compte, celle du terrain, grâce à un dernier quart d'heure absolument irrésistible. L'entrée du talent genevois a dynamité la Bosnie et éclairé le jeu de cette Nati jusqu'ici poussive.

La première période a été dominée par la Suisse, mais la Nati manquait en effet cruellement de rythme et d'idées pour aller inquiéter Nikola Vasilj, le gardien bosnien. La défense balkanique était bien en place et la Suisse n'arrivait même pas à approcher de la zone de vérité, contrairement au match face au Qatar. L'attitude était là, la volonté aussi, mais pas la qualité technique et la vitesse nécessaires.

Dan Ndoye aurait pu ouvrir la marque

Dan Ndoye, qui a beaucoup tenté en première période, sans succès, a réussi un fort joli geste à la 56e, son retourné acrobatique étant puissant et cadré. Nikola Vasilj était sur la trajectoire, tout comme Gregor Kobel sur cette frappe croisée d'Amar Dedic à la 67e. La partie commençait enfin à s'emballer un peu et le triple changement de Murat Yakin à la pause fraîcheur a eu l'effet escompté, et même bien plus. Fabian Rieder, Michel Aebischer et Dan Ndoye ont cédé leur place à Djibril Sow, Ruben Vargas et Johan Manzambi, et le dernier nommé a fait la différence d'une frappe sèche et précise, que Nikola Vaslij n'a pu que dévier dans sa lucarne (75e, 1-0).

Tarik Muhamerovic s'est ensuite fait expulser à la 80e pour une faute de dernier recours sur Breel Embolo et la Nati pouvait dès lors gérer son avantage sans souffrir et, surtout, sans craquer comme contre le Qatar. Ruben Vargas (2-0, 84e) et Johan Manzambi (3-0, 90e) ont même pu alourdir la marque avant une réduction du score évitable dans les arrêts de jeu, signée Ermin Mahmic. La Suisse s'est même offert un dernier plaisir, avec le penalty du 4-1 à la toute dernière seconde, signé du capitaine Granit Xhaka en personne.

A Vancouver mercredi pour remporter le groupe, comme prévu

Prochaine étape, mercredi à Vancouver contre le Canada. Une rencontre que la Nati peut aborder en visant la première place du groupe, son objectif de départ. Le soulagement est total dans le camp de l'équipe de Suisse, en bien meilleure posture après cette rencontre qu'avant. Avec quatre points, elle peut déjà préparer sereinement la prochaine phase, celle à élimination directe. Reste à savoir dans quelle position.