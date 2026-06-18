Voici les premières réactions, à chaud, des joueurs de la Nati après le large succès 4-1 face à la Bosnie jeudi. Le capitaine Granit Xhaka s'est dit notamment touché par les critiques le visant.

Cédric Heeb

Voici les premières réactions recueillies par la télévision suisse après la large, mais tardive, victoire de la Nati contre la Bosnie-Herzégovine (4-1), jeudi soir à Los Angeles.

Granit Xhaka, capitaine de la Nati

Sur la prestation de l'équipe

«Quand il faut féliciter, je le fais. Et quand quelque chose ne va pas, je le dis aussi. Ce soir, nous avons vu une Suisse solide. Nous avons formé un bloc, avec et sans ballon. Nous avons beaucoup couru, gagné des duels importants et livré une très bonne performance durant 90 minutes. Nous savions que nous devions agir en équipe. Bien sûr, nous avons des joueurs de grande qualité, mais aujourd'hui, ceux qui sont entrés en cours de match ont fait la différence. Nous avons besoin de tout le monde. Il faut aussi être prêt mentalement lorsqu'on ne débute pas la rencontre.»

Sur les critiques des derniers jours

«Les gens savent qui je suis. Certaines personnes ont de la peine à accepter la critique. Moi, je commence toujours par me remettre en question avant de critiquer quelqu'un d'autre. Quand je prends la parole, mes propos sont souvent interprétés différemment, mais je ne peux pas changer ma façon d'être. La Suisse peut être fière d'avoir un joueur qui a disputé 148 matches pour son pays avec une fierté intacte. Peut-être que j'ai aussi besoin de ces critiques, parce que j'aime parfois provoquer un peu. Le plus important, c'est le soutien de l'équipe. Nous devons rester unis. Le reste ne m'a jamais intéressé. Ce qui compte, c'est le terrain. Ce n'est pas toujours facile à vivre. Je mentirais en disant que tout glisse sur moi. Certaines choses me font mal et d'autres m'échappent. On a beaucoup écrit ces derniers jours. Il y a notamment eu un grand article avant-hier, difficile de le manquer. Mais au final, je ne peux agir que sur ce qui se passe sur le terrain. Le reste ne dépend pas de moi. Je suis ici pour gagner et je continuerai à poursuivre cet objectif tant que je porterai ce maillot.»

Murat Yakin, sélectionneur de la Nati

Sur le match

«L'essentiel, ce sont les trois points. Cette victoire est méritée. Tout a fonctionné: la tactique, les changements et la prestation collective. Nous sommes très satisfaits. Je me concentre uniquement sur ce qui se passe sur le terrain et je fais abstraction de tout le reste. Nous avons su rester patients et frapper au bon moment.»

Sur les critiques visant Granit Xhaka

«Ces derniers jours n'ont pas été simples pour Granit. C'est notre capitaine, il assume ses responsabilités et il a encore dirigé l'équipe sur le terrain comme il sait si bien le faire. Après le match nul contre le Qatar, les critiques ont été nombreuses. C'est donc d'autant plus beau de le voir conduire l'équipe vers cette victoire.»

Manuel Akanji, défenseur de la Nati

Sur le but de Ruben Vargas

«Hier, Ruben et moi étions chez le physiothérapeute. Nous avons regardé le but de Luis Diaz avec la Colombie. Son tir n'était pas extraordinaire, mais le ballon est entré. Je lui ai dit qu'il devait tenter exactement la même chose. Finalement, Ruben l'a même mieux réussie.»

Sur le match

«Nous devions garder notre calme, surtout au début de la seconde période. Quand on domine autant un match, qu'on se crée des occasions mais qu'il manque toujours ce petit quelque chose, on peut vite perdre l'équilibre en voulant trop attaquer. J'ai essayé de rappeler à tout le monde qu'il fallait rester lucide. Nous avons continué à pousser et nous avons fini par être récompensés.

Sur les changements réussis

«Les remplaçants ont eu un impact énorme. Nous avons beaucoup travaillé cette semaine et corrigé plusieurs choses qui n'avaient pas fonctionné contre le Qatar. Nous avons nettement progressé. Nous avons marqué quatre buts, même si nous en avons encore encaissé un sur coup de pied arrêté, ce qui est frustrant. Tout le monde doit continuer à travailler dur. Nous avons besoin que ceux qui jouent moins restent pleinement investis à l'entraînement, car leur chance peut arriver à n'importe quel moment.»