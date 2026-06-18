Les notes de la Nati après la victoire face à la Bosnie

Tim GuilleminResponsable du pôle Sport
Il a fallu les entrées de Johan Manzambi et Ruben Vargas pour que, enfin, la Suisse réussisse à inscrire un but face à la Bosnie, avant de dérouler par la suite. Tout n'a pas été toujours aisé du côté de Los Angeles pour la sélection de Murat Yakin, mais l'essentiel est acquis, avec les trois points (4-1). Avec ce succès, la Nati prend provisoirement la tête du groupe B, en attendant le résultat de Canada - Qatar.
Depuis le SoFi Stadium d'Inglewood, notre envoyé spécial a forcément été impressionné par la prestation du Genevois Johan Manzambi. Pour lui, il mérite la note maximale. Êtes-vous de son avis?
Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
2
3
4
2
Canada
3:0
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
0:3
2
-3
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
1
1
3
2
Maroc
1
0
1
3
Brésil
1
0
1
4
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
1
2
3
3
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
1
4
3
2
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgique
1
0
1
4
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
1
3
3
2
France
1
2
3
3
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
1
3
3
2
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Croatie
1
-2
0
Playoffs