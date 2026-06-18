Les notes de la Nati après la victoire face à la Bosnie

La Suisse a fini par faire la différence face à la Bosnie lors de son deuxième match de Coupe du monde (4-1), notamment grâce à ses entrants. Comparez vos notes à celles de notre envoyé spécial.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il a fallu les entrées de Johan Manzambi et Ruben Vargas pour que, enfin, la Suisse réussisse à inscrire un but face à la Bosnie, avant de dérouler par la suite. Tout n'a pas été toujours aisé du côté de Los Angeles pour la sélection de Murat Yakin, mais l'essentiel est acquis, avec les trois points (4-1). Avec ce succès, la Nati prend provisoirement la tête du groupe B, en attendant le résultat de Canada - Qatar.

Depuis le SoFi Stadium d'Inglewood, notre envoyé spécial a forcément été impressionné par la prestation du Genevois Johan Manzambi. Pour lui, il mérite la note maximale. Êtes-vous de son avis?