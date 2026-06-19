Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, une jambe cassée, une animatrice licenciée et Thomas Tuchel en colère.

Elle doit partir après avoir annoncé à tort la mort du père de Lionel Messi

Elle doit partir après avoir annoncé à tort la mort du père de Lionel Messi

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe A (jeudi soir)

Tchéquie - Afrique du Sud 1-1 (1-0)

Buts 6e Sadilek 1-0. 83e Mokoena 1-1 (pen.)

Le compte rendu du match

Groupe B (jeudi soir)

Suisse - Bosnie 4-1 (0-0)

Buts 74e Manzambi 1-0. 84e Vargas 2-0. 90e Manzambi 3-0. 93e Mahmic 3-1. 97e Xhaka 4-1 (pen.).

Le compte rendu du match

Groupe B

Canada - Qatar 6-0 (3-0)

Buts 16e Larin 1-0. 29e David 2-0. 39e David 3-0. 64e Saliba 4-0. 75e Al-Mannai 5-0 (csc). 92e David 6-0.

Le compte rendu du match

Groupe A

Mexique - Corée du Sud 1-0 (0-0)

Buts 50e Romo 1-0.

Le compte rendu du match

L'info de la nuit

La scène a de quoi glacer le sang de n'importe quel présentateur. Jeudi, en plein Mondial, l'animatrice argentine Florencia Peña lâche en direct sur la chaîne de streaming «Luzu TV»: «Je ne veux pas annoncer une mauvaise nouvelle, mais le père de Messi vient de mourir.» Sauf que Jorge Messi, 68 ans, père et agent de Lionel, n'est pas décédé.

L'information, totalement fausse, se répand en quelques minutes sur les réseaux et la famille du capitaine argentin a dû publier un communiqué officiel pour démentir et rétablir la vérité: Jorge traverse «une situation de santé», il est sous suivi médical et «évolue favorablement».

Annoncer la mort de son père au beau milieu du tournoi, sur la foi d'une rumeur jamais vérifiée, a déclenché une vague d'indignation. D'autant que Florencia Peña n'est pas une novice: actrice et humoriste, elle est l'une des figures les plus connues du petit écran argentin.

«Il n'y a rien contre moi»

Très vite, c'est l'emballement, comme relayé par «The Sun». En larmes devant les caméras, l'animatrice présente ses excuses. Elle assure avoir été «sous le choc», expliquant que l'info lui a été soufflée en plein direct par la production, présentée comme vérifiée. «On m'a dit de le dire, puis on m'a dit d'arrêter», se défend-elle. Dans la foulée, elle clame pourtant vouloir rester à l'antenne: «Il n'y a rien contre moi, au contraire.»

L'illusion ne dure pas. Quelques minutes plus tard, «Luzu TV» annonce son départ. Le fondateur de la chaîne, Nicolás Occhiato, ne décolère pas: «Diffuser une information sensible sans la moindre vérification est inadmissible.» La direction limoge les responsables de la production... et Florencia Peña quitte le navire. Une bourde en direct qui, elle, a bel et bien fait le tour du monde.

L'anecdote de la nuit

Pour son tout premier hymne en Coupe du monde, Thomas Tuchel n'a rien vu. Avant Angleterre - Croatie à Dallas, le sélectionneur anglais s'est retrouvé face à «un mur de 50 photographes» à un demi-mètre, incapable d'apercevoir un seul de ses joueurs. «J'ai supplié la FIFA», a-t-il lâché. Et il a été entendu: dès le lendemain, l'instance éloignait les photographes des bancs durant les hymnes.

L'image de la nuit

Comme on prend soin de vous, on n'a pas pris la photo la plus terrible de cette action. Mais l'image de la nuit ne peut être autre chose que l'horrible blessure dont a souffert le Canadien Ismael Kone. À Vancouver, la fête a viré au cauchemar. Le Canada a fêté sa première victoire en Coupe du monde, un 6-0 retentissant face au Qatar avec un triplé de Jonathan David. Mais la grave blessure d'Ismaël Koné (jambe gauche cassée après un tacle de Madibo, sortie sur civière) a tout assombri. Sa Coupe du monde semble finie, à six jours du choc contre la Suisse.

Le chiffre de la nuit

6, soit la note maximale. Johan Manzambi a été parfait pour son entrée en lice lors du match face à la Bosnie. Notre journaliste présent sur place lui a logiquement attribué le statut de meilleur élève de la classe. Les autres notes sont à découvrir ici.

La phrase de la nuit

«On revient en Coupe du monde 52 ans après et on a la chance de jouer contre le Brésil, un Graal offert sur un plateau et les Haïtiens nous attendent. Haïti a tout à gagner. Pour se sublimer, il faut aussi des adversaires, beaucoup de mes joueurs vénèrent Vinicius Jr et demain, on va se confronter à ce type de joueurs, on va se jauger au moins sur un match.» Sélectionneur français de la petite nation, le Français Sébastien Migné veut se réjouir d'avoir l'honneur d'affronter la Seleçao ce vendredi Philadelphie en espérant que ses joueurs ne soient pas trop respectueux des vedettes dans le camp adverse.

La question du jour (I)

La question du jour (II)

Le programme du jour

Ve. 19 juin, 21h00. Groupe D. États-Unis - Australie

Sa. 20 juin, 00h00. Groupe C. Écosse - Maroc

Sa. 20 juin, 02h30. Groupe C. Brésil - Haïti

Sa. 20 juin, 05h00. Groupe D. Turquie - Paraguay



