Pour la première victoire de son histoire en Coupe du monde, le Canada a humilié le Qatar (6-0). Mais la fête a viré au cauchemar avec la sortie sur civière d'Ismaël Koné, victime d'une effroyable blessure à la jambe.

Blick Sport

C'était une soirée historique. Devant 52'000 spectateurs vêtus de rouge au BC Place de Vancouver, le Canada a signé jeudi la première victoire de son histoire en Coupe du monde. Et de quelle manière: un 6-0 sans appel qui égale le record de la plus large victoire d'un pays hôte et double, à lui seul, le total de buts inscrits par les Canadiens dans toute leur histoire au Mondial.

Mais au cœur de la liesse, une scène a glacé le stade. En seconde période, alors que les Rouges menaient déjà largement, Ismaël Koné s'est écroulé après un tacle par derrière du Qatarien Assim Madibo. Le milieu de Sassuolo a tout de suite compris: sa jambe gauche était touchée, probablement cassée. Ses coéquipiers se sont précipités autour de lui, visiblement sous le choc. La régie, elle, n'a jamais diffusé le moindre ralenti de l'action.

Diagnostic en attente

Évacué sur une civière, le Montréalais a malgré tout trouvé la force de saluer le public, qui lui a offert une ovation. Selon «TSN», sa jambe a été immobilisée avant son transport à l'hôpital. Le diagnostic n'est pas encore tombé, mais sa Coupe du monde semble bel et bien terminée. Un coup dur immense pour Jesse Marsch, tant Koné était l'un des hommes forts de son entrejeu.

Auteur du tacle, Madibo a été expulsé - le deuxième carton rouge du Qatar, déjà réduit à dix après l'exclusion de Homam Ahmed en première période. À neuf, les Qataris ont sombré.

La belle image

Nathan Saliba - entré précisément pour remplacer Koné - a marqué un but et a célébré en brandissant le maillot de son coéquipier blessé. Une des belles images de ce début de Coupe du monde.

Reste désormais un rendez-vous brûlant. Avec ce carton, le Canada s'empare de la tête du groupe B et fonce vers un duel décisif: mercredi prochain (24 juin), toujours à Vancouver, les Rouges défieront la Suisse pour la première place. Une affiche que Koné, selon toute vraisemblance, suivra depuis l'infirmerie.