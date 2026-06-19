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Choc à Vancouver!
Une grave blessure gâche la fête du Canada

Pour la première victoire de son histoire en Coupe du monde, le Canada a humilié le Qatar (6-0). Mais la fête a viré au cauchemar avec la sortie sur civière d'Ismaël Koné, victime d'une effroyable blessure à la jambe.
Publié: 03:03 heures
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Ibrahim Kone a tout de suite su que c'était du sérieux.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

C'était une soirée historique. Devant 52'000 spectateurs vêtus de rouge au BC Place de Vancouver, le Canada a signé jeudi la première victoire de son histoire en Coupe du monde. Et de quelle manière: un 6-0 sans appel qui égale le record de la plus large victoire d'un pays hôte et double, à lui seul, le total de buts inscrits par les Canadiens dans toute leur histoire au Mondial.

Mais au cœur de la liesse, une scène a glacé le stade. En seconde période, alors que les Rouges menaient déjà largement, Ismaël Koné s'est écroulé après un tacle par derrière du Qatarien Assim Madibo. Le milieu de Sassuolo a tout de suite compris: sa jambe gauche était touchée, probablement cassée. Ses coéquipiers se sont précipités autour de lui, visiblement sous le choc. La régie, elle, n'a jamais diffusé le moindre ralenti de l'action.

Diagnostic en attente

Évacué sur une civière, le Montréalais a malgré tout trouvé la force de saluer le public, qui lui a offert une ovation. Selon «TSN», sa jambe a été immobilisée avant son transport à l'hôpital. Le diagnostic n'est pas encore tombé, mais sa Coupe du monde semble bel et bien terminée. Un coup dur immense pour Jesse Marsch, tant Koné était l'un des hommes forts de son entrejeu.

Auteur du tacle, Madibo a été expulsé - le deuxième carton rouge du Qatar, déjà réduit à dix après l'exclusion de Homam Ahmed en première période. À neuf, les Qataris ont sombré.

La belle image

Nathan Saliba - entré précisément pour remplacer Koné - a marqué un but et a célébré en brandissant le maillot de son coéquipier blessé. Une des belles images de ce début de Coupe du monde.

Photo: Getty Images

Reste désormais un rendez-vous brûlant. Avec ce carton, le Canada s'empare de la tête du groupe B et fonce vers un duel décisif: mercredi prochain (24 juin), toujours à Vancouver, les Rouges défieront la Suisse pour la première place. Une affiche que Koné, selon toute vraisemblance, suivra depuis l'infirmerie.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1:0
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
0:1
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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