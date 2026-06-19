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Victoire sans appel
Le Canada met une roue de vélo au Qatar

Le Canada s'est rapproché des 16es de finale de la Coupe du monde, en écrasant le Qatar (6-0). Les Canucks ont pu notamment compter sur un triplé de Jonathan David.
Publié: 02:55 heures
Jonathan David a inscrit un triplé
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Pour leur troisième participation après 1986 et 2022, les Canadiens ont enfin découvert le goût d'une première victoire dans une Coupe du monde, après huit rencontres (six défaites et un nul jusqu'ici). Mieux, ils sentent désormais poindre le doux parfum d'une qualification probable pour la phase à élimination directe.

Un résultat nul mardi prochain face à la Suisse, qui compte également quatre points - mais une moins bonne différence de buts (+6/+3), suffirait même aux Canadiens pour finir en tête du groupe B.

Jonathan David le Goliath

Ils ont pu compter sur l'omniprésence en attaque de Jonathan David, pour se mettre à l'abri dès la première période. L'ancien Lillois évoluant désormais à la Juventus Turin a d'abord été à l'origine de l'ouverture du score de Cyle Larin (16e), qui a repris victorieusement sa tentative repoussée par le gardien.

Puis il a réussi un doublé, en expédiant une reprise de volée (29e) et en se jetant sur un ballon qui trainait près du but (45e+3). David a même fait en sorte de s'offrir le ballon du match, en marquant un troisième but pour sceller le score dans le temps additionnel (90+2).

Entre-temps, en seconde période, l'effroi a parcouru le BC Place de Vancouver quand le milieu de terrain Ismael Kone s'est tenu la jambe gauche, visiblement victime d'une grave blessure qui a obligé les soigneurs à l'évacuer sur une civière. L'arbitre a alors exclu Nassim Madibo, l'auteur du tacle, pourtant pas impressionnant à première vue. Et le Qatar de finir la partie à 9 puisque Homam Ahmed avait aussi écopé d'un carton rouge à la demi-heure de jeu.

C'est le remplaçant de Kone, Nathan Saliba qui a marqué le quatrième but canadien sur coup franc (64e), non sans immédiatement brandir, très ému, le maillot de son coéquipier malheureux.

Quant au cinquième but, il a été l'œuvre, tout un symbole des failles défensives qataries, du défenseur Mohamed Manai auteur d'un renvoi dévissé, dans ses propres filets, d'un tir de Jacob Shaffelburg qui y allait de toute façon tout droit (75e).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1:0
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
0:1
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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