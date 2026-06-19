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Victoire contre la Corée du Sud
Le Mexique, première équipe qualifiée pour les 16e de finale

Le Mexique est la première nation officiellement qualifiée pour les 16es de finale du Mondial. «El Tri» a battu la Corée du Sud 1-0 jeudi à Guadalajara dans le groupe A.
Publié: il y a 29 minutes
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Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir échoué à sortir de la phase de groupe lors du Mondial 2022 au Qatar, les Mexicains ont assuré l'essentiel devant leur public. Dans une rencontre où chaque équipe aurait pu se contenter d'un nul, une erreur du dernier rempart des Guerriers Taeguk a fait basculer le match.

Au terme d'une première période terne, seul un ballon avait été cadré. Il a été l'oeuvre du Mexicain Julian Quiñones à la 20e, buteur face aux Bafana Bafana, dont la reprise de la tête a été captée par le gardien Kim Seung-Gyu.

Ce dernier a provoqué l'ouverture du score bien malgré lui en ne parvenant pas à bloquer le cuir à la 50e. Le défenseur central Luis Romo ne s'est pas fait prier pour profiter de cette erreur.

Après avoir proposé un jeu séduisant lors de leur entrée en lice, les Coréens ont cette fois attendu la 87e avant d'inquiéter la troupe de Javier Aguirre. Il a fallu un arrêt réflexe du bout des doigts de Raul Rangel pour empêcher Cho Gue-Sung d'égaliser.

Avec six points, le co-organisateur du Mondial est assuré de finir à l'une des deux places du groupe offrant une qualification directe pour les 16es. Seul un carton des hommes de Myung-Bo Hong face à l'Afrique du Sud combinée avec une défaite de «El Tri» face à la Tchéquie le 24 juin peut les priver de la première place.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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