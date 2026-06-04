Breel Embolo ne peut toujours pas rejoindre le camp de la Nati aux Etats-Unis, faute de visa délivré à temps. L’attaquant suisse voit son départ retardé par des démarches administratives toujours en cours.

Andrea Cattani et Christian Finkbeiner

L’attente se poursuit pour le buteur de la Nati Breel Embolo. Selon les informations de Blick, l’attaquant ne pourra pas non plus s’envoler jeudi pour les Etats-Unis, son autorisation d’entrée n’ayant toujours pas été délivrée. L’Association suisse de football (ASF) a bien reçu l’assurance que les autorités traiteraient le dossier Breel Embolo en priorité. Mais deux jours après le départ officiel de la sélection pour son camp de Coupe du monde à San Diego (USA), le feu vert manque toujours.

Mardi, Breel Embolo a été le seul joueur de l’effectif à ne pas pouvoir embarquer dans l’avion de Swiss à destination de Los Angeles. Il a dû, à la place, se rendre mercredi à l’ambassade des Etats-Unis à Berne. Au lieu d’entrer sur le territoire américain avec une autorisation ESTA, il devrait finalement obtenir un visa.

Le dernier match de préparation sans Breel Embolo?

Breel Embolo a été condamné légalement ce printemps pour une infraction commise en 2018. Cette situation a conduit les autorités américaines à demander des informations supplémentaires, retardant ainsi la procédure d’entrée sur le territoire. Dans ce cas, la décision finale revient à Washington. L’ambassade des Etats-Unis à Berne doit elle aussi attendre l’aval du Département d’Etat, qui statue en dernier ressort.

La prochaine possibilité de vol direct entre Zurich et Los Angeles ne se présentera pas avant vendredi pour Breel Embolo. Sa participation au dernier match de préparation de la Nati face à l’Australie samedi soir (21 heures, heure suisse) semble donc quasiment exclue. Il arriverait alors sur place moins de 24 heures avant la rencontre et après environ 15 heures de voyage.

En cas d’absence, l’entraîneur de la Nati Murat Yakin devra envisager d’autres options offensives, avec notamment Cedric Itten ou Zeki Amdouni.