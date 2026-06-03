«Nous sommes confiants, les signaux sont positifs»

Breel Embolo va-t-il pouvoir rejoindre l’équipe de Suisse à San Diego? Adrian Arnold, chef de la communication de l’ASF, est venu apporter un message confiant et positif ce mercredi en Californie. Tout en regrettant le timing des autorités américaines.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On espère qu’il arrive le plus vite possible!» En une simple phrase, Gregor Kobel a résumé le sentiment général concernant Breel Embolo au sein de l’équipe de Suisse en ce mercredi matin à San Diego. La Californie n’était pas en mode estival pour accueillir la Nati mardi soir tard à la sortie des douze heures de vol et, pour tout dire, le temps était même un peu nuageux. «Mais ça ne va pas durer, le soleil va arriver très vite, je le sais», a souri Gregor Kobel, lequel connaît bien San José, où il était venu en stage avec le Borussia Dortmund en 2023.

Qu’il pleuve ou qu’il neige à San Diego, Breel Embolo s’y trouverait mieux en ce moment qu’à Zurich, où il s’entraîne seul avant de prendre l’avion, enfin, pour les Etats-Unis. Quand exactement? Personne ne le sait. Mais, à l’ASF, personne n’imagine que l’attaquant ne puisse pas embarquer un de ces jours prochains et même peut-être dès jeudi déjà. «Les signaux sont positifs. Les informations que l’on a reçues sont bonnes», fait remarquer Adrian Arnold, chef de la communication de l’ASF.

Les autorités américaines changent d’avis

Le problème est désormais identifié: en juin 2025, Breel Embolo avait pu s’envoler sans problème pour les Etats-Unis avec la Nati, au moyen d’une simple demande «Esta», qui remplace le visa. Celle-ci étant valable deux ans, l’ASF n’a pas jugé utile d’en refaire une, même après le procès perdu par l’attaquant bâlois ce printemps. «La question posée dans la demande d’Esta est très claire et concerne les délits ayant causé des blessures graves ou des dommages matériels importants. Nous avons estimé que Breel pouvait y répondre non, en 2025 comme en 2026», a expliqué Adrian Arnold, en allemand et en français pour être bien compris de tous.

Mais il n’a cependant pas échappé aux autorités américaines que Breel Embolo avait été reconnu coupable de menaces entre ses deux demandes de voyage aux Etats-Unis. Et mardi, à 10h30, soit un peu plus de deux heures avant de monter dans l’avion, il a été averti que son dossier avait besoin d’examens complémentaires. «Alors qu’il avait été approuvé dans un premier temps», insiste Adrian Arnold. «Notre team-manager a encore tout vérifié. Mardi matin, toutes les demandes étaient approuvées.» Mais les autorités américaines ont changé d’avis peu avant l’embarquement. L’attaquant a donc été privé d’entrée sur sol américain avant même de décoller ce qui est tout de même mieux que de se faire refouler une fois arrivé sur place, si l’on veut voir le côté positif de la chose.

«Breel est tranquille»

Toute l’équipe s’est donc envolée sans l’attaquant, mais l’ASF reste confiante par rapport au fait que la situation soit réglée très prochainement. Mercredi matin, heure suisse, Breel Embolo s’est rendu à l’ambassade américaine à Berne et a effectué une demande de visa cette fois, après avoir répondu à une question très simple. «Les autorités américaines lui ont demandé s’il avait été question de violence physique dans son affaire. Breel a pu répondre que cela n’avait pas été le cas, qu’il ne s’agissait que de mots. La discussion a été très courte», a détaillé Adrian Arnold, qui a eu l’avant-centre au téléphone régulièrement ces dernières heures.

«Breel est tranquille, il se prépare et il espère monter dans l’avion très vite», a continué le Haut-Valaisan, qui précise que l’ASF n’a pas activé de «plan B». «Nous sommes confiants. Le plan A, c’est qu’il vienne le plus vite possible. Tout a bien fonctionné de notre côté.» L’ASF a notamment reçu le soutien de la FIFA et de Gelson Fernandes, entre autres. «On aurait préféré que ces informations des autorités américaines arrivent plus tôt que deux heures avant de monter dans l’avion, mais, je le redis, nous sommes confiants», a-t-il ajouté, en faisant bien attention de ne pas trop critiquer les autorités américaines, même si le timing de l’annonce a fortement déplu à la Fédération suisse. L’important est que l’affaire soit réglée le plus rapidement possible.