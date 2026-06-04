Près d'un quart des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 ne représenteront pas leur pays de naissance. La Suisse est elle aussi concernée par ce phénomène.

Un quart des joueurs ne représenteront pas leur pays de naissance

Un quart des joueurs ne représenteront pas leur pays de naissance

Blick Sport

Les 48 sélectionneurs qui prendront part à la Coupe du monde 2026 ont annoncé leur effectif. Au total, 1248 joueurs ont déjà pris ou prendront dans les prochains jours le chemin des Etats-Unis, du Mexique ou du Canada pour régler les derniers détails avant le début de la compétition, agendé au 11 juin.

Fait étonnant, près d'un quart (23%) d'entre eux ne représenteront pas leur pays de naissance. Ainsi, 289 joueurs binationaux ont décidé de représenter une autre nation. Curaçao trône en tête de ce classement particulier avec 25 éléments nés aux Pays-Bas. Pour rappel, la petite île des Caraïbes a pris son indépendance du royaume des Pays-Bas le 1er janvier 1954.

Trois Suisses sont nés à l'étranger

La République démocratique du Congo compte, elle, 20 binationaux, dont 11 nés en France. Le Maroc a convoqué six éléments nés en Espagne. Vladimir Petkovic, ancien sélectionneur de la Nati et aujourd'hui à la tête de l’Algérie, a lui convoqué 13 joueurs qui ont vu le jour en France. Ça, c'est pour les pays comptant le plus de binationaux.

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Sur les 26 joueurs de l'équipe de Suisse, trois ne représenteront pas leur pays de naissance. Il s'agit d'Yvon Mvogo (Cameroun), Marvin Keller (Angleterre) et de Breel Embolo, qui n'est pas certain de pouvoir disputer la Coupe du monde puisqu'il est bloqué à Zurich (Cameroun).

À l'inverse, certains joueurs sont nés en Suisse mais joueront cet été pour d'autres nations: le Fribourgeois Keeto Thermoncy (Haïti), Haris Tabakovic (Granges, Bosnie), Timothy Fayulu (Genève, RD Congo), Charles Pickel (Soleure, RD Congo), Martin Baturina (Zurich, Croatie), Alex Rufer (Genève, Nouvelle-Zélande) et Diogo Costa (Rothrist, Portugal).