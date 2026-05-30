De la Promotion League à la Coupe du monde. À 20 ans, le défenseur fribourgeois de Young Boys Keeto Thermoncy va vivre un rêve éveillé avec Haïti.

Bastien Feller Journaliste Blick

Certaines histoires s’écrivent toutes seules, celle de Keeto Thermoncy est de celles-ci. Le défenseur fribourgeois de Young Boys disputera cet été la Coupe du monde avec Haïti, pays d’origine de son papa. Cela sans avoir disputé la moindre rencontre professionnelle avec le club bernois, malgré quelques apparitions sur le banc. «C'est extraordinaire pour moi de pouvoir disputer une Coupe du Monde alors que je joue en Promotion League», savoure le défenseur central dans les travées du Wankdorf.

Car c’est bien là que réside tout l’aspect fantastique de son histoire. Le natif de Marly, 20 ans, n’a pour l’heure jamais joué plus haut que la Promotion League, la troisième division suisse. Et il ne compte qu'une sélection avec les A, en octobre, lors d'une victoire 3-0 au Nicaragua, décisive sur la route de la Coupe du monde. Une minute de jeu qui lui a permis de savourer encore un peu plus la qualification pour le tournoi nord-américain. Et ainsi de devenir le plus jeune Haïtien jamais sélectionné pour un Mondial.

Des doutes, avant la libération

Le défenseur central, qui a connu la sélection haïtienne M17, a appris la nouvelle devant sa télévision, en compagnie et en même temps que ses proches. «Je n’étais pas sûr à 100%, mais j’avais quelques indices qui me disaient que j’allais être pris. Mais j’étais quand même très heureux», confie-t-il, ajoutant que son absence lors du rassemblement de mars pour cause de blessure lui a fait craindre le pire. «J’avais un peu peur. Mais après, j’étais sûr qu’il y avait quand même des chances d’être convoqué, vu que j’étais là pour les matches de qualification.» En sélection, il côtoie notamment Yassine Fortune, l'ancien attaquant du FC Sion.

Le 25 mai, un avion l'a emmené de Genève à Paris, puis vers la Floride où la sélection prépare son Mondial. Il faut dire que l'équipe nationale ne dispute plus ses matches à domicile au pays depuis 2021 en raison de la situation sécuritaire. Cela fait donc plusieurs années que Keeto Thermoncy n'a plus pu rendre visite à sa famille sur place. «J'y suis allé quand j'étais petit. J’ai découvert beaucoup du pays. On était allés au nord, au Cap, et surtout à Port-au-Prince, à Jacmel, d'où mon père est originaire. C'est très joli.»

Dans le groupe du Brésil

Keeto Thermoncy manquera ainsi la dernière rencontre du championnat avec YB M21, le samedi 30 mai. «Pour aller à une Coupe du Monde, ça ne me fait pas trop mal de rater un match de Promotion League», rigole le Marlinois, titulaire indiscutable de la formation dirigée par Joël Magnin.

Placé dans le groupe C en compagnie de l'Ecosse, du Brésil et du Maroc, Haïti, qui disputera sa deuxième Coupe du monde après l'édition 1974, fait figure de petit poucet. «Ce n’est pas un groupe facile, mais on va tout donner et on espère les meilleurs résultats», assure le Fribourgeois, qui espère rendre fier les Haïtiens, qui vivent des instants compliqués au pays. «J'aime Haïti, c'est mon pays et c'est un honneur de le représenter. On va tout donner pour les rendre heureux. Pour la fierté du pays et pour donner de l’espoir afin de possiblement changer la situation actuelle.»

Son petit frère a déjà joué un Mondial

À Boston, Philadelphie et Atlanta, où joueront les Grenadiers, le défenseur central pourra compter sur le soutien de ses parents. Mais aussi de certains membres de sa famille vivant aux Etats-Unis. Son petit frère, en revanche, devra suivre son ainé à la télévision. D'ailleurs, Wasson, qui évolue avec les M19 d'YB, a une particularité. «Il m’a dit: 'J’ai disputé une Coupe du Monde avant toi'. On rigole là-dessus», sourit Keeto, en référence au Mondial M17 que le benjamin de la famille a disputé au Qatar en novembre dernier avec Haïti.

Le 13 juin, les deux frères Thermoncy auront alors chacun disputé leur Coupe du monde. Mais pour Keeto ce sera la vraie!