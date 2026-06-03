L'équipe de Suisse a effectué son premier entraînement ce mercredi matin à la Jewish Academy de San Diego. Pour y accéder, il faut passer par pas moins de... trois contrôles de sécurité! Pour l'heure, pas de trace des fameux serpents à sonnettes.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Gregor Kobel se réjouit de se retrouver dans le lobby de son hôtel de San Diego, le Fairmont Grand Del Mar, ce mercredi en fin d'après-midi. «Il y a le premier acte des finales NBA», explique le gardien de l'équipe de Suisse, lequel partage une passion pour les sports US avec beaucoup de ses coéquipiers. «On va regarder le match à plusieurs, ce sera un bon moment. C'est important aussi pour l'alchimie de l'équipe», assure le Zurichois, lequel espère que les New York Knicks vont remporter le titre. «Si je dois choisir une équipe entre les deux, oui, je suis pour les Knicks. Mais les Spurs sont costauds, surtout avec leur 'big man' français... Ce sera difficile!», pronostique le portier de la Nati, lequel n'est cependant pas venu aux Etats-Unis pour regarder des matches de basketball.

Un peu de mélatonine et tout va bien

L'équipe de Suisse s'est ainsi entraînée mercredi matin pour la première fois, quelques heures à peine après avoir atterri à San Diego depuis Zurich mardi soir. La délégation suisse, sans Breel Embolo, s'est envolée peu après midi et les douze heures de vol se sont déroulées sans souci particulier. Le décalage horaire (neuf heures) sera absorbé dans les prochains jours et Gregor Kobel assure que ce ne sera pas un trop gros problème pour la Nati. «J'ai pris un peu de mélatonine pour dormir cette nuit et c'est bien allé. Je me sens bien ce matin», a-t-il expliqué, un peu surpris tout de même par le temps nuageux qu'il a trouvé en Californie au réveil.

«Je suis venu avec le Borussia Dortmund en 2023 ici et il faisait très chaud. Je ne doute pas que le soleil va faire son apparition bientôt», a-t-il souri, lui dont Murat Yakin a sollicité l'avis avant d'opter pour les installations de la Jewish Academy. «Oui, nous en avons parlé. J'étais venu précisément là avec Dortmund et je savais que les installations étaient très bonnes, tout comme le terrain. On a tout pour bien faire ici.»

Des contrôles de sécurité de classe mondiale

Surtout, l'équipe de Suisse va bénéficier d'une paix royale dans ce centre d'entraînement à l'accès hyper-contrôlé. Pour venir assister à l'entraînement ce mercredi matin, les journalistes ainsi que les invités ont dû passer par... trois contrôles de sécurité, tous très poussés, par un personnel aussi poli et bien éduqué que méticuleux. Sacs, poches, effets personnels: tout y passe dès le portail d'entrée. Une fois entré dans le campus de l'académie juive, un autre contrôle permet d'emprunter le petit chemin qui mène au terrain de football... où un dernier check est opéré!

Et une fois arrivé sur place, voilà même un officier de sécurité qui sort ses jumelles pour être sûr que personne n'ait la mauvaise idée de descendre par les collines environnantes pour s'introduire sur le campus. Surveille-t-il aussi les éventuels drones? «Je regarde tout», répond-il dans un sourire à Blick. Disons-le clairement: entrer dans un aéroport est une activité moins surveillée que pénétrer dans la Jewish Academy de San Diego.

L'équipe de Suisse est donc sous bonne garde et, ce mercredi, elle a même eu droit à une visite d'une cinquantaine de supporters habitant en Californie et possédant le passeport rouge à croix blanche. Après un entraînement d'environ quarante-cinq minutes, les vingt-cinq internationaux ont été rejoints par de très nombreux enfants pour un moment d'échange sur le terrain. La matinée a donc été chargée, mais Murat Yakin et son staff avaient prévu le coup, en arrivant en Californie bien avant le premier match, agendé au 13 juin face au Qatar. L'idée: avoir le temps de s'acclimater et de bien travailler, sans stress. Et pouvoir s'habituer tant aux températures qu'au décalage horaire et arriver le plus frais et compétitif possible face au Qatar.

0:21 L'entraînement ouvert: Des supporters suisses à San Diego

Si les premiers jours sont traditionnellement plus occupés, le calendrier devrait s'alléger au fil de la semaine et une activité de groupe est prévue pour découvrir San Diego et ses beautés naturelles. «Je me souviens qu'avec Dortmund, on avait vraiment apprécié le séjour. Il y a de très beaux coins ici, que ce soit le port maritime ou les plages. On avait organisé un barbecue vers l'océan pacifique, c'était spectaculaire», révèle Gregor Kobel, lequel est également très heureux que l'hôtel de la Nati dispose de beaucoup d'espaces extérieurs pour pouvoir échapper un peu à la redoutable climatisation.

Les serpents à sonnettes sont discrets pour l'instant

En clair, mis à part les problèmes de visa de Breel Embolo, tout se passe pour le mieux pour l'équipe de Suisse en ce début de voyage américain et ses différents responsables ont, depuis leur arrivée, pu répéter comme un mantra, et à qui voulait l'entendre, le fameux objectif «Nous voulons réaliser la meilleure Coupe du monde de l'histoire du pays». Les médias locaux, anglophones et hispanophones (la frontière avec le Mexique est toute proche), se sont eux montrés très intrigués et impressionnés par la facilité avec laquelle le staff suisse change de langue, entre le français, l'italien, l'allemand, l'anglais et l'espagnol.

L'accueil a été parfait, que ce soit à la Jewish Academy ou à l'hôtel Fairmont et même les fameux serpents à sonnettes, très actifs l'été à San Diego, semblent se tenir tranquilles pour l'instant. «Je n'ai pas peur d'eux, mais si j'en vois, j'avoue que je ne sais pas comment réagir», a souri Gregor Kobel, plus concentré sur le fait d'arrêter des ballons ce mercredi matin que de chasser les «rattlesnakes».