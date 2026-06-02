Breel Embolo ne peut pas partir avec la Nati aux Etats-Unis! En cause, un problème administratif lié à son ESTA, qui était pourtant valide jusqu'à ce mardi matin.

Breel Embolo ne peut pas partir aux Etats-Unis avec la Nati!

Breel Embolo ne peut pas partir aux Etats-Unis avec la Nati!

Blick Sport

Coup de tonnerre pour la Nati. Son attaquant Breel Embolo «ne peut malheureusement pas voyager aux Etats-Unis avec l'équipe pour le moment», est-il écrit dans un communiqué.

Le problème: son autorisation ESTA (le système électronique d'autorisation de voyage) ne lui a pas permis de monter dans l’avion pour San Diego. Celle-ci «était encore approuvée jusqu'à [mardi] matin», explique le communiqué. «A 10h30, nous avons toutefois été informés que son dossier ESTA faisait à nouveau l’objet d’un examen complémentaire.»

L'équipe de Suisse dit être en contact avec les autorités compétentes pour régler le problème et part du principe que Breel Embolo pourra rejoindre ses coéquipiers au plus vite à San Diego.

Pour rappel, et sans qu’un lien de cause à effet puisse être effectué pour l’instant, l’attaquant de la Nati a été condamné par la justice suisse voilà quelques semaines pour menaces multiples et condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 45 jours-amende à 3000 francs. «Je respecte la décision du tribunal», avait-il alors assuré.