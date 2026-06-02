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Breel Embolo juste avant son départ manqué
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Problème avec son ESTA:Breel Embolo juste avant son départ manqué

Problème d'ESTA
Breel Embolo ne peut pas partir aux Etats-Unis avec la Nati!

Breel Embolo ne peut pas partir avec la Nati aux Etats-Unis! En cause, un problème administratif lié à son ESTA, qui était pourtant valide jusqu'à ce mardi matin.
Publié: 12:55 heures
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
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Breel Embolo dans la tourmente, après un problème avec son ESTA.
Photo: Philipp Kresnik/freshfocus
Blick Sport

Coup de tonnerre pour la Nati. Son attaquant Breel Embolo «ne peut malheureusement pas voyager aux Etats-Unis avec l'équipe pour le moment», est-il écrit dans un communiqué.

Le problème: son autorisation ESTA (le système électronique d'autorisation de voyage) ne lui a pas permis de monter dans l’avion pour San Diego. Celle-ci «était encore approuvée jusqu'à [mardi] matin», explique le communiqué. «A 10h30, nous avons toutefois été informés que son dossier ESTA faisait à nouveau l’objet d’un examen complémentaire.»

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L'équipe de Suisse dit être en contact avec les autorités compétentes pour régler le problème et part du principe que Breel Embolo pourra rejoindre ses coéquipiers au plus vite à San Diego.

Pour rappel, et sans qu’un lien de cause à effet puisse être effectué pour l’instant, l’attaquant de la Nati a été condamné par la justice suisse voilà quelques semaines pour menaces multiples et condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 45 jours-amende à 3000 francs. «Je respecte la décision du tribunal», avait-il alors assuré.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
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Mexique
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Afrique du Sud
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République de Corée
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Groupe B
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Canada
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Bosnie-Herzégovine
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Suisse
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Groupe C
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Groupe E
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Groupe F
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Groupe G
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Groupe H
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Groupe J
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Groupe K
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République Démocratique du Congo
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Groupe L
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