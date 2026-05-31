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Une nette victoire 4-1
La Nati s'impose avec vingt-deux joueurs face à la Jordanie

La Nati s'est facilement imposée 4-1 face à la Jordanie ce dimanche à Saint-Gall pour son dernier match sur sol suisse avant de s'envoler pour San Diego. Une immense confusion a accompagné la fin de la partie, d'abord déclarée comme terminée à la 87e, puis reprise.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
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Breel Embolo a ouvert le score pour la Nati, sur penalty. Son 25e but en équipe nationale.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

La Nati a battu la Jordanie ce dimanche à Saint-Gall, comme l'espérait Murat Yakin pour la dernière rencontre de son équipe sur sol suisse, avant le grand départ pour San Diego, mardi. Mais le sélectionneur en a également profité, comme il l'avait annoncé, pour procéder à une très large revue d'effectif, puisqu'il a utilisé tous les joueurs à sa disposition, sauf Aurèle Amenda! La Suisse a donc évolué avec 22 joueurs, en l'absence de Gregor Kobel (malade), Fabian Rieder et Noah Okafor, tous deux en phase de réathlétisation après de petites blessures. Sinon, absolument tout le monde a eu droit à du temps de jeu, de vingt minutes pour Cédric Itten à septante pour Breel Embolo.

Devant 13'380 spectatrices et spectateurs, dont de très nombreux enfants, la Suisse a fait la différence en première période avec sa «meilleure équipe», menant 3-0 à la pause grâce à deux penalties transformés par Breel Embolo (28e, 1-0) et Granit Xhaka (45e, 3-0) et à un fort joli but dans sa conception de Dan Ndoye (33e, 2-0). Les Jordaniens sont revenus à 3-1 à la 52e grâce à Odeh Fakhoury. Le 4-1 a lui été inscrit à la 78e par Christian Fassnacht.

Des changements à foison

Murat Yakin avait décidé d'opter pour son désormais fameux 3-4-2-1 «hybride» avec un joueur offensif comme piston droit (Dan Ndoye) et un pur milieu de terrain nommé Michel Aebischer comme piston gauche. Le sélectionneur va-t-il opter pour ce système à la Coupe du monde? Lors des qualifications, il avait choisi un 4-3-2-1, mais pouvait compter sur Fabian Rieder, ce qui n'était pas le cas ce dimanche. Et ce système à trois offre au sélectionneur la possibilité de voir Denis Zakaria sur le terrain, ce qui est toujours une bonne idée, tant que ce n'est pas au poste de latéral droit.

Les nombreux changements? Le sélectionneur a fait entrer Marvin Keller, Luca Jaquez, Silvan Widmer, Ardon Jashari, Ricardo Rodriguez, Zeki Amdouni et Christian Fassnacht à la pause, faisant sortir Yvon Mvogo, Denis Zakaria, Nico Elvedi, Remo Freuler, Dan Ndoye, Ruben Vargas et Johan Manzambi. Ne restaient donc sur le terrain que quatre joueurs: Manuel Akanji, Granit Xhaka, Michel Aebischer et Breel Embolo. Les trois premiers sont sortis à l'heure de jeu pour Djibril Sow, Miro Muheim, Eray Cömert. Cédric Itten a lui remplacé l'avant-centre bâlois pour les vingt dernières minutes.

La partie a été interrompue à la 87e... puis a repris!

La partie, qui s'est disputée jusqu'à la 85e par un très beau temps, a été interrompue à la 87e par l'arbitre norvégien après un début de tempête aussi soudain qu'inattendu. Des éclairs sont apparus, le tonnerre s'est fait entendre et monsieur Rohit Saggi a préféré ne prendre aucun risque avec la santé des joueurs.

Une forte pluie s'est invitée de manière soudaine en toute fin de match.
Photo: keystone-sda.ch

La partie n'est donc dans un premier temps pas allée à son terme, puis a repris pour les trois dernières minutes, alors que l'arbitre avait clairement renvoyé tout le monde aux vestiaires... et que les interviews d'après-match avaient déjà débuté. La raison: si la 90e minute n'avait pas été atteinte, le match n'aurait pas pu être homologué par la FIFA, même avec son caractère amical. Les joueurs, qui étaient partis s'abriter de la pluie et pensaient que le match était fini, ont donc été rappelés sur la pelouse pour disputer 190 secondes. Quelle confusion!

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
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Mexique
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2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
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République de Corée
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République Tchèque
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Playoffs
Groupe B
Équipe
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Canada
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Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
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Qatar
Qatar
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0
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4
Suisse
Suisse
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Playoffs
Groupe C
Équipe
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Brésil
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Maroc
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Haïti
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Groupe D
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Etats-Unis
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Paraguay
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Australie
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Turquie
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Groupe E
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Allemagne
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Curaçao
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Côte d´Ivoire
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Groupe F
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Pays-Bas
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Japon
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Groupe G
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Egypte
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Iran
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Nouvelle-Zélande
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Groupe H
Équipe
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Cap Vert
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Arabie Saoudite
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Uruguay
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Groupe I
Équipe
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Irak
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Groupe J
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J.
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Autriche
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Groupe K
Équipe
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Portugal
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République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
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Ouzbékistan
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Colombie
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Groupe L
Équipe
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Croatie
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