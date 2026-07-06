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«L'intégrité du jeu est en danger»
L'UEFA étrille la FIFA après la décision sur Balogun

La polémique autour de Folarin Balogun franchit un nouveau cap. Dans un communiqué cinglant, l'UEFA accuse la FIFA de mettre en péril l'intégrité du football avec une décision «injustifiable».
Publié: il y a 57 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
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Folarin Balogun a été gracié par la FIFA et pourra donc affronter la Belgique en huitièmes de finale.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

La polémique autour de Folarin Balogun prend une nouvelle ampleur. Après le recours déposé par la Belgique, les critiques de nombreux observateurs et les détournements visant Gianni Infantino sur les réseaux sociaux, c'est désormais l'UEFA qui s'attaque frontalement à la FIFA.

Dans un communiqué particulièrement virulent publié lundi, l'instance européenne dénonce la décision de la FIFA d'assortir d'un sursis d'un an la suspension automatique d'un match infligée à l'attaquant américain après son carton rouge. Une mesure qui a permis à Folarin Balogun de retrouver immédiatement son éligibilité en pleine Coupe du monde et d'affronter la Belgique en huitièmes de finale.

«Le football repose sur des règles»

Pour l'UEFA, cette décision va à l'encontre des principes fondamentaux du football. «Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, fondements d'une compétition équitable, honnête et transparente», rappelle l'instance. Elle insiste surtout sur le fait que la suspension automatique après un carton rouge ne laisse, selon elle, aucune marge d'interprétation. «La suspension automatique d'un match minimum suite à un carton rouge n'est pas une option discrétionnaire et ne requiert pas la décision d'une instance compétente pour être mise en œuvre.»

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L'UEFA estime que cette décision crée un précédent extrêmement dangereux. D'après elle, tous les joueurs ayant connu une situation similaire ont jusqu'ici purgé leur suspension sans exception. Accorder un traitement différent à Folarin Balogun risque, selon l'organisation, de remettre en cause l'égalité de traitement et la crédibilité des compétitions.

«Lorsque la certitude des règles n'est plus garantie par leurs garants, l'intégrité du jeu est menacée», poursuit encore le communiqué. L'UEFA souligne que les conséquences dépassent largement le seul cas Balogun, d'autant plus qu'il s'agit d'une Coupe du monde, une compétition dont les décisions font jurisprudence pour l'ensemble du football.

Incrédulité du côté de l'UEFA

L'organisation conclut en se disant «incrédule face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injustifiable», appelant la FIFA à appliquer les règlements de manière uniforme, sans exception ni favoritisme.

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L'affaire Balogun est devenue, en quelques heures, bien plus qu'un simple dossier disciplinaire. Entre les soupçons d'une intervention du président américain Donald Trump, le recours introduit par la Belgique, les critiques publiques de Sepp Blatter, les attaques visant Gianni Infantino et désormais la prise de position officielle de l'UEFA, la FIFA se retrouve confrontée à une crise de gouvernance qui éclipse presque le football lui-même.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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