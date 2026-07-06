Les Belges font appel dans l'affaire Folarin Balogun

Les Belges refusent de tourner la page dans l'affaire Folarin Balogun. La fédération nationale a fait appel de la décision de la FIFA, à quelques heures de leur huitième contre les États-Unis.

Blick Sport

L'affaire Folarin Balogun prend une nouvelle dimension. Selon le quotidien «Le Soir», l'Union belge a décidé de contester la décision de la FIFA d'annuler le carton rouge de l'attaquant américain, qui avait ainsi retrouvé son éligibilité pour le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Belgique.

La fédération belge a adressé un courrier à l'instance mondiale, lequel a été interprété comme un appel. Un membre du comité d'appel de la FIFA a donc été désigné afin de statuer en urgence sur le dossier.

Défendre sa position

La Belgique doit désormais défendre sa position, alors même qu'elle n'a pas encore reçu officiellement la décision de la FIFA. L'instance internationale doit rendre sa réponse avant 14 heures (23 heures en Belgique), soit quelques heures avant le coup d'envoi du huitième de finale entre les Diables Rouges et les Etats-Unis, prévu cette nuit à 2 heures.

Pour rappel, Folarin Balogun avait été expulsé mercredi contre la Bosnie-Herzégovine avant que la FIFA n'annule son carton rouge dimanche. Selon une source citée par l'AFP, Donald Trump aurait personnellement demandé au président de la FIFA de réexaminer la suspension de l'attaquant américain.