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Nouveau rebondissement
Les Belges font appel dans l'affaire Folarin Balogun

Les Belges refusent de tourner la page dans l'affaire Folarin Balogun. La fédération nationale a fait appel de la décision de la FIFA, à quelques heures de leur huitième contre les États-Unis.
Publié: 09:52 heures
|
Dernière mise à jour: 09:54 heures
Pour rappel, Folarin Balogun avait été expulsé mercredi contre la Bosnie-Herzégovine avant que la FIFA n'annule son carton rouge dimanche.
Photo: ISI Photos via Getty Images
Blick Sport

L'affaire Folarin Balogun prend une nouvelle dimension. Selon le quotidien «Le Soir», l'Union belge a décidé de contester la décision de la FIFA d'annuler le carton rouge de l'attaquant américain, qui avait ainsi retrouvé son éligibilité pour le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Belgique.

La fédération belge a adressé un courrier à l'instance mondiale, lequel a été interprété comme un appel. Un membre du comité d'appel de la FIFA a donc été désigné afin de statuer en urgence sur le dossier.

Défendre sa position

La Belgique doit désormais défendre sa position, alors même qu'elle n'a pas encore reçu officiellement la décision de la FIFA. L'instance internationale doit rendre sa réponse avant 14 heures (23 heures en Belgique), soit quelques heures avant le coup d'envoi du huitième de finale entre les Diables Rouges et les Etats-Unis, prévu cette nuit à 2 heures.

Pour rappel, Folarin Balogun avait été expulsé mercredi contre la Bosnie-Herzégovine avant que la FIFA n'annule son carton rouge dimanche. Selon une source citée par l'AFP, Donald Trump aurait personnellement demandé au président de la FIFA de réexaminer la suspension de l'attaquant américain.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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