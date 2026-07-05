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Un coup de pression bienvenu?
La FIFA remet Folarin Balogun en jeu, Donald Trump applaudit

L'attaquant américain Folarin Balogun a été suspendu pour un match à la suite de son carton rouge face à la Bosnie. Mais la FIFA a assorti cette sanction d'un sursis, contre toute attente. De quoi réjouir Donald Trump et soulever quelques questions.
Publié: 20:24 heures
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
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Folarin Balogun pourra disputer le huitième de finale contre la Belgique.
Photo: ISI Photos via Getty Images
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Gian-Andri Baumgartner

Dans les faits, Folarin Balogun est toujours bel et bien suspendu pour un match après son carton rouge direct reçu lors du seizième de finale entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Pourtant, lorsque le pays coorganisateur affrontera la Belgique mardi (2h, heure suisse) en huitièmes de finale, l'attaquant, meilleur buteur américain depuis le début du tournoi, sera bien sur la feuille de match. La FIFA a en effet décidé de prononcer sa suspension avec sursis.

L'instance dirigeante du football mondial s'appuie sur l'article 27 de son règlement disciplinaire, qui lui permet de prendre une telle décision. Le média sportif américain The Athletic a été le premier à révéler cette information.

Des pressions de la Maison Blanche?

Cette décision ne manque toutefois pas de susciter des interrogations. La semaine dernière déjà, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait vivement réagi au carton rouge de Folarin Balogun et réclamé l'ouverture d'une procédure d'appel contre sa suspension. De son côté, le président Donald Trump s'est félicité de la volte-face de la FIFA sur son réseau social Truth Social: «Merci à la FIFA d'avoir fait ce qu'il fallait et réparé une grande injustice!»

La FIFA a-t-elle cédé aux pressions de la Maison Blanche? Selon le journaliste indépendant américain Ben Jacobs, l'administration américaine serait au moins intervenue directement auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, afin d'obtenir la levée de la suspension. La FIFA, elle, dément toute ingérence politique. Quant à la Fédération américaine de football, elle n'aurait officiellement déposé aucun recours.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
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1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
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3
-4
0
Playoffs
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