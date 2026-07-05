La FIFA remet Folarin Balogun en jeu, Donald Trump applaudit

L'attaquant américain Folarin Balogun a été suspendu pour un match à la suite de son carton rouge face à la Bosnie. Mais la FIFA a assorti cette sanction d'un sursis, contre toute attente. De quoi réjouir Donald Trump et soulever quelques questions.

Gian-Andri Baumgartner

Dans les faits, Folarin Balogun est toujours bel et bien suspendu pour un match après son carton rouge direct reçu lors du seizième de finale entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Pourtant, lorsque le pays coorganisateur affrontera la Belgique mardi (2h, heure suisse) en huitièmes de finale, l'attaquant, meilleur buteur américain depuis le début du tournoi, sera bien sur la feuille de match. La FIFA a en effet décidé de prononcer sa suspension avec sursis.

L'instance dirigeante du football mondial s'appuie sur l'article 27 de son règlement disciplinaire, qui lui permet de prendre une telle décision. Le média sportif américain The Athletic a été le premier à révéler cette information.

Des pressions de la Maison Blanche?

Cette décision ne manque toutefois pas de susciter des interrogations. La semaine dernière déjà, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait vivement réagi au carton rouge de Folarin Balogun et réclamé l'ouverture d'une procédure d'appel contre sa suspension. De son côté, le président Donald Trump s'est félicité de la volte-face de la FIFA sur son réseau social Truth Social: «Merci à la FIFA d'avoir fait ce qu'il fallait et réparé une grande injustice!»

La FIFA a-t-elle cédé aux pressions de la Maison Blanche? Selon le journaliste indépendant américain Ben Jacobs, l'administration américaine serait au moins intervenue directement auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, afin d'obtenir la levée de la suspension. La FIFA, elle, dément toute ingérence politique. Quant à la Fédération américaine de football, elle n'aurait officiellement déposé aucun recours.